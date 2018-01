19 ene 2018

Anoche, Telecinco estrenaba su nueva apuesta para la 'prime time' de los jueves. Conducido por Carlos Sobera y con Gloria Camila y Sofía Cristo encabezando el plantel de ayudantes que le echarán una mano para sacar el espacio adelante, 'Volverte a ver' se estrenó con la presencia de un rostro famoso tan potente como Paula Echevarría.

La actriz aceptó la invitación del programa para dar una sorpresa y cumplir el sueño de Cristina, una joven a la que se le diagnosticó un tumor en el ojo cuando tan solo tenía 15 años. Una enfermedad contra la que lucha concienzudamente.

Paula no pudo contener la emoción, ni alguna que otra lágrima, cuando se puso frente a frente con la protagonista de la historia y le dio un conmovedor mensaje: "Cuando me contaron tu historia me quedé alucinada. Quiero darte la enhorabuena por lo que has afrontado y porque has sido muy valiente".

El mundo sale adelante por gente como tú"

"Además, te voy a dar las gracias porque el mundo sale hacia adelante por gente como tú. Y una cosa más: Nunca dejes de mirarte en el espejo porque eres preciosa", añadía la asturiana.

Cristina, que ha conseguido superar la enfermedad, quiere ser modelo y Echevarría la animó a cumplir ese sueño. Un sueño que se antoja pequeño teniendo en cuenta el calvario que acaba de dejar atrás.

Seguro que también te interesa...

La nueva ¿indirecta? de Paula Echevarría en las redes sociales

Paula Echevarría y David Bustamante, juntos por Reyes

Paula Echevarría se pone nostálgica con fotos de su infancia