Aitor Trigos le declara su amor a su novio en la tele: "Me has salvado la vida"

23 feb 2018

Aitor Trigos había estado apartado de la vida pública durante años, hasta que, hace unos meses, volvió a salir a la palestra para revelar el calvario que había sufrido durante años. Aitor relató cómo se arruinó y atravesó una etapa muy oscura.

Anoche, quiso agradecer a Jorge, su actual pareja, el apoyo que le ha brindado y el que se haya convertido en una especie de ángel de la guarda que le ha sacado de aquel bucle del que, hace no mucho, no veía la salida.

Lo hizo en 'Volverte a ver', el programa de Telecinco presentado por Carlos Sobera. Jorge no se esperaba para nada que, detrás de la sorpresa, estuvieras Trigos, que le hizo una auténtica declaración de amor pública.

"Esto es poco para lo que tú te mereces. Ese corazón tan grande que tienes, ese que cuando estaba a la deriva me salvó. Tú me has salvado la vida", eran las palabras de Aitor que, a duras penas, trataba de contener la emoción.

Me acogiste cuando nadie daba un duro por mí"

"Me acogiste en tu casa cuando nadie daba un duro por mí. Dejaste tu trabajo, te enfrentaste a mucha gente porque no creían que fuese bueno para ti...", continuaba. Y añadía: "Eres la persona más maravillosa que he conocido nunca. Eres mis manos, mis pies y me has hecho creer en mí mismo, incluso en detrimento tuyo".

Después de tanto romanticismo, como no podía ser de otro modo, la escena acabó en beso.

Seguro que también te interesa...

David Bustamante reaparece en televisión al lado de Carlos Sobera

Las lágrimas de Paula Echevarría en su vuelta a Telecinco

¿Sabías que Aitor Trigos es Capricornio? Consulta su horóscopo?