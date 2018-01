Itziar Castro acusa a Harper's Bazaar de 'gordofobia'

22 ene 2018

Con los Premios Goya a la vuelta de la esquina, la revista Harper's Bazar ha realizado un reportaje con buena parte de los nominados posando absolutamete desnudos. Unas imágenes que se han difundido en las redes sociales esta fin de semana y que vienen con una polémica bajo el brazo.

La actriz Itziar Castro, en el reparto de 'Pieles' y candidata al Goya en la categoría de mejor actriz revelación, ha acusado en Twitter a la publicación de no haber contado con ella por su aspecto físico.

Castro ha compartido la imagen de Anna Castillo y Belén Cuesta como vinieron al mundo acompañándola del mensaje: "Estoy entre triste, enfadada y orgullosa de mis compañeros y amigos que salen divinos. ¡Envidia sana! Me hubiera encantado hacerlas, pero se ve que no tengo el cuerpo deseado para @harpersbazaarES porque ni se me preguntó. Eso sí, son BRUTALES las fotos".

Estoy entre triste, enfadada y orgullosa de mis compañeros y amigos que salen divinos! Envidia sana! Me hubiera encantado hacerlas pero se ve q no tengo el cuerpo deseado para @harpersbazaarES pq ni se me preguntó. Eso si son BRUTALES las fotos https://t.co/MBhtTkZDoO — Itziar Castro (@ItziarCastro) 19 de enero de 2018

Por su parte, la cabecera ya ha dado réplica a las palabras de Itziar, alegando que se trataba de una propuesta externa y que estarán encantados de contar con ella para futuros reportajes.

¿Una excusa para enmendar la plana o una respuesta sincera?

