Ylenia Padilla habla sobre las causas de su desaparición mediática

22 ene 2018

Ylenia Padilla (29) parece haber dado por terminado su parón mediático y la que considera una etapa llena de miedos y depresión.

Ylenia hacía oficial su regreso a los platós en 'Sálvame Deluxe', donde confesaba a Jorge Javier Vázquez, que tras haber estado en casa de sus padres en Benidorm durante todo este tiempo, ya se siente preparada para volver a comerse el mundo.

Frente a la pregunta de Jorge Javier de si había sido muy dura esa estapa, Ylenia confesaba que: "Sí... Ahora ya no …pero en esa época me vino todo de golpe. Yo era inexperta y este mundillo era nuevo para mí. Fueron muchas cosas, traiciones, la gente es muy 'chupasangre'" (...) "No ponía los puntos sobre las íes. Porque la gente crea que soy tonta porque he salido en un tipo de realities no me tengo que creer yo misma que lo soy. Entraba en un bucle en el que me creía que era tonta por haber hecho lo que hice en la tele, pensando que eso me iba a encasillar para siempre"…, aclaraba en el programa.

Ylenia habla sobre sus problemas de depresión en 'Sálvame Deluxe'. pinit

Esa mala autoestipa confiesa que pudo estar relacionada con sus malas amistades, pero ahora está segura de que estar rodeada de los suyos y de sus amigas le hace sentirse mucho más protegida de todo.

En cuanto a los bolos que le preparaba su exmánager, Toño Sanchís, ha confesado no querer oir hablar más de ellos: "No me gusta nada el mundo bolo, el mundo noche. Se piensan que te van a vacilar. No creo que haga ninguno más. Te quieren emborrachar para luego pagarte menos, para vacilarte… ¿por qué tengo que vivir esas situaciones? Paso de ellas. Tampoco me viene bien el mundo de la noche, el mundo de la noche no trae cosas buenas", aseguró tajante en el programa.

Ylenia ya mira con distancia y superación personal la depresión y los problemas de esa etapa pasada en la que recuerda que: "He pasado por una depresión. No veía salida. Tenia muchos miedos. Pensaba que esto no me saldría bien, que no era mi mundillo, que no valía. Me daba miedo retomar las cosas". Algo que confiesa le hizo acudir a sus padres y a su casa en Benidorm "ellos están ahí para apoyarme. Tampoco me van a machacar si ven que lo estoy pasando mal".

Seguro que también te interesa...

El mensaje de desahogo de Alba Carrillo: ¿respuesta a Ylenia Padilla o a Feliciano López?

Ylenia lanza su primer videoclip, 'Pégate'

Gandía Shore; sexo, alcohol y peleas: quién es quién tras el estreno