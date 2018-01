'OT 2017', gala 12: Miriam rompe a llorar al recordar a su abuela

23 ene 2018

No pudo contener las emociones. Miriam se deshizo al acabar su actuación en la semifinal de 'Operación Triunfo 2017'. A la gallega le tocó interpretar el tema central de la película de animación Coco, en la que el protagonista es un niño con una relación muy especial con su bisabuela.

Y ella, la tuvo con su abuela, pero siempre ha considerado que no pudo despedirse de ella en condiciones. Lo había explicado durante los ensayos, desahogándose hasta las lágrimas con Los Javis. Quizás intentando soltar toda la emoción para que no le pasase factura durante la gran noche de la gala.

A día de hoy, no superé que mi abuela se muriera"

"Para mí mi abuela era una persona muy importante en mi vida. Ella siempre me pedía que le cantase, pero… no me pude despedir de ella", confesaba. "Ella se iba lentamente. Pero nunca quise despedirme. Yo vi cómo se iba, y, el día menos pensado… ya no estaba. No tuve tiempo. No tuve tiempo porque mi cabeza no quería despedirse. Me quedé con la espina", añadió.

Además, reconoció que este hecho la dejó muy tocada y que paso una temporada en la que todo le molestaba y se volvió insufrible para los que tenía alderedor. "Me dolió no despedirme. A día de hoy no superé que mi abuela se muriera", concluía.

Anoche la canción, 'Recuérdame', le sirvió de catársis. Se sintió cómoda y, aunque parecía haber podido controlar las emociones, lo cierto es que las valoraciones del jurado hicieron que se rompiera ante el público.

"Qué bonito es no saber manejar las emociones en el escenario. Si tú te emocionas, todos nosotros nos emocionamos. Así es la música", eran las palabras de Mónica Naranjo.

Manuel Martos, por su parte, alabó su paso por el concurso: "Eres una de las artistas más sólidas de la edición, tienes una voz prodigiosa, una seguridad brutal. Sabes muy bien dónde está tu estilo, donde brillas más... Es un momento agridulce pero por favor sé feliz y disfruta muchísimo de estas semanas".

