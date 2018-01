'OT 2017', gala 12: Agoney, expulsado, se queda a las puertas de la final

23 ene 2018

"Orgía y música militar". Esos eran los dos conceptos que decía Agoney que se le iban a la mente al pensar en la actuació que estaba a punto de ofrecer al público de 'Operación Triunfo 2017'. Y vaya si su 'Where have you been', de Rihanna, lo fue...

El canario, que contaba con dos amigas que se lanzaron a sus brazos nada más terminar la actuación, sorprendió y dio muestras de que su paso por la Academia no ha sido en balde. Que estos meses le han servido para crecer, madurar y convertirse en mejor cantante.

Rodeado de bailarines y ofreciendo su noche más sensual a la audiencia de 'OT 2017', todos aquellos que votaron por él no pueden echarle nada en cara. Ya había advertido Noemí Galera: "Va a ser una noche dura".

Vaya si lo fue. A Agoney no le sirvió el piropo a uno de los miembros del jurado -"Mónica es un nombre precioso"- para ser el quinto finalista. Pero el programa tenía una sorpresa: a pesar de ser el último expulsado, podrá optar a ser quien nos represente en Eurovisión.

Menos es nada, ¿no?

