Jaime Cantizano: "La tele es mÃ¡s injusta con las mujeres que con los hombres"

Hace poco más de un año su vida se transformó al convertirse en padre de un bebé por gestación subrogada, que se llama Leo.

Por su hijo abandonó su programa radiofónico en Cadena Dial, pero ahora se incorpora a Onda Cero para hacerse cargo de las mañanas del fin de semana en el programa 'Por fin no es lunes', que comenzó el sábado 13 de enero.

Corazón ¿Cómo está tras el aparatoso accidente que sufrió este verano en Cádiz?

Jaime Cantizano Estaba jugando con mis sobrinos en la piscina y me comí directamente la pared. No perdí el conocimiento, pero me levanté la nariz por completo y tuvieron que ponerme siete puntos de sutura. Todavía estoy en fase de recuperación, pero he descubierto que las células madre funcionan y que la carboxiterapia es un método infalible para las cicatrices.

C. ¿La edad (44 años) le condiciona o le siguen echando piropos?

J.C. Tengo amigos que me dicen que aún tengo mucho de niño pequeño, pero no me gustaría volver a los 25 ni a los 30, ni siquiera a los 40. Nunca un paso atrás ni regodearme en lo que pude ser o hacer. Honestamente, la tele es más injusta con las mujeres que con los hombres, pero estoy en una etapa en la que me siento completo. El paso del tiempo marca tu carrera.

C. Empieza nueva etapa radiofónica de fin de semana.

J.C. Estoy muy satisfecho porque vuelvo a casa cinco años después y he reencontrado caras conocidas y amigas. La radio es muy transparente, más que la televisión y yo llego a la radio a seguir disfrutando porque el fin de semana es una fiesta. Todo será más pausado y reflexivo. En la radio te desnudas totalmente, pero tiene esa magia de la cercanía. Y los oyentes de Onda Cero, como yo, son muy exigentes y me invitan a sacar lo mejor de mí mismo.

C. Dejó la radio con la llegada de su hijo y ahora vuelve a otra emisora.

J.C. Llegué a la paternidad en un momento en el que el equilibrio personal era total y, por tanto, me daba la posibilidad de disfrutar el mayor amor posible, que es el de un hijo. Hasta que no se vive esta experiencia, no se puede expresar realmente. Pero también dejé Atrévete, en Cadena Dial, porque había finalizado una etapa y quería evolucionar. Y ahora, de la mano de Onda Cero, me ha llegado la oportunidad.

Mi hijo me lo está poniendo muy fácil, aunque tengo tres veces más trabajo que cuando estaba solo"

C. ¡Qué responsabilidad sustituir a Gemio, con un reciente premio Ondas!

J.C. Soy un gran admirador de su trabajo, una profesional que me deja el listón muy alto. Somos profesionales con carreras y perfiles distintos. A mí Onda Cero me reclama por cómo transmito, así que me debo preocupar de ser yo mismo ante el micrófono porque el programa es un hijo mío. El objetivo principal es marcar la diferencia con toda la intensidad informativa. Para eso cuento con colaboradores como Bibiana Fernández, que es uno de los personajes que más experiencias de la vida atesora, con Alaska, Sabino Méndez, Ignacio Valera...

C. ¿Qué tal está su hijo Leo? ¿Cómo es su carácter?

J.C. Es un 'miniyo', en rubio y duerme incluso en la misma postura que yo. Es precioso y mi madre me dice que se parece a mí en el carácter, también en los prontos (risas), pero se despierta y se acuesta riéndose. Mi obsesión es que sea feliz.

C. ¿Ya camina?

J.C. Sí, y yo tengo que ir al fisio para aguantar la riñonera en su sitio (risas)..

C. ¿Es muy duro eso de ser padre soltero?

J.C. Mi hijo ya tiene 16 meses y me lo está poniendo muy fácil, pero tengo tres veces más trabajo que cuando estaba solo. Leo es un bendito.

Soy un padre mimosón, pero me gusta que mi hijo aprenda normas"

C. ¿Es un padre agobiante?

J.C. Soy un padre mimosón, pero me gusta que mi hijo aprenda normas, tradiciones y costumbres. No me da miedo emplear la palabra ‘no’ porque los niños necesitan límites. También me gusta mucho que los amigos que vienen a casa cojan a mi hijo, le besen.

C. ¿Le apetece que su hijo mame ambiente jerezano desde pequeño?

J.C. Me encanta ese rencuentro con mis raíces y con el mar, que es lo que más echo en falta viviendo en Madrid. Mis padres han venido más de lo que yo voy a Jerez, pero eso está cambiando conforme mi hijo crece. Mi objetivo es que el pequeño crezca relacionándose con su familia al máximo.

C. ¿Sigue escapándose a la isla de Ibiza los fines de semana?

J.C. Ya no. He decidido cambiar Ibiza por mi tierra. ¡Hay que mirar al sur!

C. ¿En qué situación jurídica se encuentra el caso de acoso que sufrió?

J.C. Quedó en manos de la justicia. Hace un tiempo me personé en los juzgados para ratificar la demanda que había puesto. Ahora es la justicia la que debe actuar. Lo cierto es que no es nada agradable, sobre todo cuando implican a tu familia.

C. Pida un deseo para este 2018.

J.C. Poder dormir más y mejor. No es por mi hijo Leo, sino porque tengo problemas de apnea. Y profesionalmente, pido reírme mucho en 'Por fin no es lunes'.

