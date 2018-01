Premios Oscar 2018: los secretos de Meryl Streep

25 ene 2018

Vestía de negro. Como casi todos los que pisaron la alfombra roja de los Globos de Oro de este año. Acompañada por la activista Ai-jen Poo, directora de la Asociación Nacional de Trabajadoras Domésticas de Estados Unidos, Meryl Strep protestaba por la situación de las mujeres en el entorno laboral y contra los casos de acoso.

"Nos estamos poniendo en pie juntas", comentaba al periódico Los Ángeles Times. Todo esto sucedía tras meses de denuncias y acusaciones públicas de acoso contra algunos de los peces gordos de la industria cinematográfica.

Las críticas

También después de que algunas actrices sembraran la duda sobre la ignorancia de Meryl. Acusaban a la veterana actriz de saber lo que estaba sucediendo con Harvey Weinstein y no hacer nada. Algo que ella negó hace unos días en una entrevista en el New York Times. "No sabía que estaba abusando de otras personas. Él jamás me pidió que fuera a una habitación de hotel. No sé cómo llevaba su vida sin que la gente se enterara".

No parece que su implicación en cubrir de negro la alfombra roja de los premios y su negativa pública vayan a servir para devolverle la consideración del sector más crítico, pero sí es cierto que ha sido una precursora en la apertura de nuevos registros para las mujeres en el cine. Así lo retrata el libro 'Meryl Streep, siempre ella' (Ed. Península), en el que Michael Schulman, editor de 'The New Yorker', repasa algunos de los aspectos más íntimos y desconocidos de la que probablemente es la mejor actriz de su generación.

Portada del libro 'Meryl Streep: siempre ella'. pinit

No tuve una infancia feliz"

Mery Louise Streep nació el 22 de junio de 1949 en Summit, Nueva Jersey, en el seno de una familia obrera que nada tenía que ver con el mundo del espectáculo. Tuvo una infancia que ella no describe precisamente como alegre. "No tuve una infancia feliz. En primer lugar, creo que no le gustaba a nadie. De hecho diría que tenía pruebas bastante convincentes. Los niños me perseguían hasta un árbol y me pegaban con palos en las piernas, además era fea", ha afirmado.

Primeros pasos

Pero ahí aprendió la base para sus brillantes interpretaciones: la imitación. Así logró modelarse para convertirse en el clásico personaje que toda película sobre un instituto americano suele tener: la animadora guapa que conquista a todos. "Cultivaba premeditadamente la suavidad (…) incluso la timidez, si se quiere, que era muy eficaz con los chicos", ha explicado la propia Meryl.

No sucedía lo mismo con las mujeres. "Las chicas no se lo creían. Yo no les gustaba; se daban cuenta de que estaba actuando", contaba. Pero eso le sirvió para convertirse en el animal interpretativo que es hoy. Para ello hicieron falta años de práctica sobre el escenario del instituto. Después, en el de la universidad femenina en Vassar, donde le llegarían las primeras consignas feministas y viviría el convulso final de los años 60. Y más tarde en Yale, donde compartiría profesorado con otros grandes del cine como Sigourney Weaver, quien en alguna ocasión habló sobre lo terrible que fue aquel tiempo. Para Meryl fueron años duros, aunque los dejó atrás entre audición y audición para triunfar en el teatro.

Con los éxitos en Broadway llegaron los primeros papeles en el cine, aunque aún faltaban unos años para 'Kramer contra Kramer', que le dio su primer Oscar y fue el origen de su comentado conflicto con Dustin Hoffman, quien le propinó una bofetada en el rodaje.

Tras la universidad también llegó el amor. Corría el año 1976 cuando Meryl accedió a interpretar a Isabella en la obra 'Medida por medida'. Quien le daba la réplica era un actor de aspecto lúgubre, más bien tímido, que tras conocerla le dijo a su amigo Al Pacino: "Tío he conocido a la mejor actriz de la historia"; ante lo que este, quien contaría la anécdota después, pensó: "Se ha enamorado ¿Cómo va a ser tan buena?".

Meryl estaba sentada junto a la cama de Cazale cuando este murió

Se trataba de John Cazale y efectivamente se había enamorado. También ella de él. La noche del estreno de la obra se fueron juntos y no se separaron hasta la muerte de él, dos años después a causa de un cáncer de pulmón. Para la época en la que llegó el diagnóstico, él ya había encarnado al inolvidable Fredo en 'El Padrino'. Aún les quedaba rodar El Cazador, junto a Robert de Niro, que a punto estuvo de no contar con Cazale a causa de las aseguradoras. Solo el empeño de De Niro y del director, Michael Cimino, lograron que se cumpliera el deseo de la actriz y de Cazale, que se iba apagando poco a poco. Seis meses después del diagnóstico, el 12 de marzo de 1978, falleció. Meryl estaba sentada junto a su cama.

De nuevo, el amor

Unas semanas después, mientras ella se debatía entre superar el duelo entre las paredes de su casa o volviendo al trabajo, la expareja de Cazale reclamó la que había sido la casa de la pareja y Meryl tuvo que irse con sus lágrimas y sus maletas a otra parte. Su hermano Harry le consiguió un alojamiento temporal en el apartamento de un escultor que pasaba mucho tiempo de viaje. Ese era Don Gummer.

Comenzaron a cartearse y de esa relación epistolar, surgió un amor que encontró su primera prueba cuando él sufrió un accidente de moto en Tailandia. Solo seis meses después, se casaron. Casi cuatro décadas más tarde, siguen juntos. Por el camino han sido padres de cuatro hijos: Henry (39), Mamie (34), Grace (31) y Louisa (27). Dos de ellos, Mamie y Grace, han seguido los pasos de su madre en el mundo de la interpretación con éxito, aunque la sombra de Meryl es alargada.

Streep ha logrado ganar tres Oscar, pero ha estado nominada otras 18 veces. La última, para los premios que se entregarán este marzo, gracias a su papel en 'Los archivos del Pentágono'. Quizá nos sorprenda dando un puñetazo en la mesa con un discurso irónico sobre las críticas que ha recibido estos meses, porque, con ella, todo es posible.

