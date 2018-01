Ed Sheeran tiene fecha de caducidad: Anuncia su futura retirada

26 ene 2018

Ed Sheeran (27) anunció hace unos días su boda, una gran sorpresa para todos sus fans y una gran alegría para el cantante. A pesar de su gran éxito en el mundo de la música, Sheeran siempre ha mostrado tener muy claro cuál es su prioridad en la vida.

Por eso, ahora que emprende nuevos proyectos en familia, ha anunciado cuándo será la fecha fin de su carrera musical. "Mi ambición va a ir a cero tan pronto como tenga hijos. Tendré otra vida que cuidar. Me parece totalmente comprensible porque cuando eres padre tus intereses cambian y lo único que quieres es ser un buen padre", afirmó en una entrevista con el 'Daily Mail'.

Pero sus seguidores pueden estar tranquilos, porque hasta que no se convierta en padre no dejará a una lado su carrera musical. Y para eso, todavía quedan algunos años. "Creo que los niños deberían venir para cuando tenga 30 años. Pero no depende de mí. Es una calle de dos vías. Tiene que estar de acuerdo también la socia", ha confesado.

