Helena Resano: "Las acciones solidarias te ayudan a ponerle rostro a la crisis"

27 ene 2018

Además de ser una periodista que nos cuenta cada día la actualidad desde su informativo de La Sexta, Helena Resano es una mujer solidaria. Lo sé porque hemos coincidido en algunos actos en los que ha prestado desinteresadamente su imagen para colaborar en distintas campañas.

Por eso, me puse en contacto con ella a finales de septiembre, justo cuando asomaban por el horizonte las elecciones catalanas (¡qué puntería la mía!). Me pidió un par de semanas, antes de hacer la entrevista, suponiendo que en ese tiempo se rebajaría la intensidad informativa, pero pensé que tres meses era un plazo más sensato.

Ana García Lozano No me equivoqué, porque la actualidad está de lo más movida…

Helena Resano Sí, sí, terminamos 2016 formando gobierno y pensamos que 2017 sería más tranquilo. Nos equivocamos porque ha sido peor que los dos años anteriores. Y lo que te rondaré…

A. G Sé que aquel momento no era bueno para vernos, pero le pregunto a una mujer que nos ha hablado de la trastienda de los informativos, ¿hay algún momento que lo sea?

H. R. Siempre es complicado porque, además, lo vivimos con demasiada intensidad. En estas últimas elecciones catalanas, la gente por la calle te decía: «El 1 de octubre lo viví pegado al televisor, sin embargo el 21 de diciembre solo quería saber minuto y resultado, no quería saber nada más». La gente necesitaba sentirse en una normalidad que no es real, pero necesitaba vivirla como algo normal.

A. G. Es que parece que ahora está de moda la información política.

H. R. Pero no me parece mal.

A. G. Por supuesto, pero me refiero a que la gente está mucho más interesada últimamente.

H. R. Y era necesario, porque creo que durante una época hemos vivido anestesiados. Mi generación vivía un poco ajena a qué era lo que estaba pasando en el mundo. Eso cambió radicalmente con la crisis y con el 15-M, que hizo que mucha gente que no sentía interés por la política girase la mirada y se interesase. Me parece muy necesario en una sociedad que quiere ser madura y responsable de las decisiones que tome.

"En mi entorno siempre ha habido gente solidaria". pinit

A. G. A veces será inevitable salir de mal humor del informativo, ¿no?

H. R. Sí y hay temas que te hacen sangrar por dentro, pero por salud mental necesitas decir en un momento de la tarde: «Hasta aquí», para que la actualidad no te termine corrompiendo, porque acabas el informativo pensando que la humanidad es terrible (risas).

A. G. Afortunadamente, una puede alimentar el alma con otras cosas y de ello vamos a hablar, porque sé que hace mucho tiempo que colabora con causas solidarias...

H. G. En mi entorno siempre ha habido gente solidaria. Mis padres vivieron una infancia dura, como la gran mayoría de su generación, y siempre intentaban ayudar de una forma modesta. Es cierto que cuando llegas a Madrid y te metes en esta vorágine profesional te olvidas, pero en cuanto empiezas a ser una cara conocida, son las ONG las que te buscan. Llegar a esta casa fue un regalazo porque la Fundación Atresmedia funciona muy bien, te implican, tienen un montón de acciones a las que te puedes sumar. Al final estás hablando de una realidad que, si no la conoces, no la puedes transmitir y te aleja. Contarlo desde un plató, con el maquillaje, con las luces… te distancia, no es como cuando eres reportera, que sientes esa realidad a diario. Poder llevar a cabo acciones solidarias te acerca a ese mundo que tú estás contando, te ayuda a ponerle cara a la noticia. Cuando vas a un comedor social, ayudas a limpiar platos y ves a un señor que si te lo cruzaras por la calle jamás pensarías que necesita ir a comer allí, te ayuda a ponerle rostro a la crisis

A.G. Hubo una iniciativa bonita que fue la de los bolsos solidarios…

H.R. Fue un proyecto maravilloso que desgraciadamente fracasó. Mi marido fue a Uganda y conoció cómo trabajaba Javier Palomo y cuando volvió me dijo que había que colaborar, pero no de una forma puntual, como habíamos hecho hasta entonces, sino de un modo constante. Ideamos lo de crear aquí bolsos solidarios, pero nos dimos cuenta de que el mundo de la moda es muy complicado y requería mucho tiempo y medios que no teníamos.

Me gusta salir del corsé del informativo. Disfruto haciendo coberturas fuera"

A.G. Pero siguen colaborando con Amigos solidarios, una ONG con un lema precioso: «Personas que ayudan a personas».

H.R. El mérito es de Javier. Me quiere llevar a Uganda, pero es complicado con mi trabajo. Tiene un proyecto precioso. Está haciendo una unidad de pediatría, casas para los profesores… Espero tener un poco más de paz laboral y profesional. Mientras, voy haciendo mis pequeñas acciones aquí, con la fundación, que es lo más factible, encaja mejor con mi horario y me deja compaginarlo con mi vida familiar, porque tengo dos hijos.

A. G. ¿Qué edades tienen?

H. R. Emma ya tiene 15 y Pablo, 10. No les puedes dejar todos los fines de semana y desaparecer también, porque ya desapareces mucho entre semana. Entonces, lo que hago últimamente es intentar implicarles. En las últimas acciones han venido conmigo y esto ha sido un plus, porque el hecho de que estén en un comedor social el primer día de sus vacaciones de verano, ayudando en lo que pueden, les vino bien y generó después mucha conversación familiar. Ahora en Navidad les he llevado al Banco de Alimentos. Había que organizar la recogida, clasificar los productos y ahí estuvieron durante cuatro horas haciendo bolsas. Luego te preguntan dónde va, quién los da… Las acciones de la fundación me ayudan a conciliar todo esto: el tiempo libre con el familiar y con la necesidad personal que tienes de querer hacerlo. Por eso hago un llamamiento a las ONG, para que abran el abanico de edad y nos dejen llevar a nuestros hijos, siendo nosotros responsables de ellos, porque les centra, les pone en la realidad. Además, si quieres cambiar la sociedad, tienes que empezar desde muy joven.

A. G. Hablando de cambiar la sociedad, sé que también se siente comprometida con todo lo que tiene que ver con la igualdad de género, con esas voces que se están alzando a raíz de los casos de abuso sexual en EE.UU. ¿Cree que estamos cerca de ese Time´s Up (Se acabó el tiempo)?

H. R. Me gustaría creer que está cerca, pero me temo que no. Soy bastante pesimista y no tanto por los códigos sociales, sino por la mentalidad de algunas mujeres. En la carta que han hecho algunas actrices francesas, en la que dicen que no hay que acabar con la galantería y que están un poco en contra del movimiento Me too (Yo también), a mí me parece que es dar 50 pasos hacia atrás. Además, nos seguimos castigando mucho. Cuando alguien crece profesionalmente o hace algo que resta tiempo a la familia se valora de forma diferente si es un hombre a si es una mujer. Estoy cansada de responder en todas las entrevistas, que me hacen en un 90% mujeres, que cómo concilio mi vida laboral con mi vida familiar. Por eso soy pesimista.

A. G. ¿Nuestras hijas vivirán esa igualdad?

H. R.

Duele, porque ves que se esfuerzan tanto, son responsables, pelean su futuro como sus compañeros de pupitre y luego oyes en la radio el porcentaje de mujeres que llegan a científicas y es para echarse a llorar.

Resano creó su propia colección de bolsos solidarios. pinit

A. G. Sé que estar al frente del informativo de las 14.00 h de La Sexta le apasiona, pero, dígame si le ha pedido a los Reyes Magos algún otro cometido en la cadena.

H. R. Sí, sí lo he pedido, pero lo llevo pidiendo varios años (risas).

A. G. ¿Qué género le gustaría?

H. R. Me encantan las entrevistas, pero estoy en una cadena en la que hay tantos programas así que es difícil pedirlo. Me gusta salir del corsé del informativo. Disfruto cuando me voy a hacer la cobertura fuera, entrando en los directos. Me apasiona contar lo que está pasando cuando está pasando. Me gustaría hacer, incluso, radio, pero ahí estoy, escribiendo la carta cada año. Ponlo en letras grandes, que se lea bien (risas).

¿Sabías que Helena Resano es Acuario? Consulta su horóscopo

Seguro que también te interesa...

Kike Sarasola: "En EE.UU es una obligación ser solidario aquí aún no"

Pepe Rodíguez: "Solo pido para el nuevo año salud, sin ella no somos nada"

Margarita Vargas: "Todo lo que yo puedo hacer por ayudar es poco"