Sara Sálamo: "No soy una WAG, me llamo Sara"

La belleza natural de Sara Sálamo (Tenerife, 1992) no necesita de maquillaje. Quizá por eso el público que asistió a la feria Cosmobeauty de Barcelona se apartaba al paso de la actriz. Sara caminaba junto a Alberto Cerdán, peluquero predilecto de muchas famosas, y a la artista Gisela, que acaba de estrenar el musical 'Rouge, Fantastic Love'.

"Conozco a Alberto desde que tenía 14 años porque fui imagen para su negocio en Tenerife. Desde entonces, el pelo me lo cuida él", explicaba Sara con naturalidad.

La joven está en un momento óptimo: ha comenzado 2018 trabajando con nuestros dos actores oscarizados y su relación con el madridista Isco Alarcón ya no es un secreto.

Corazón Ya que estamos en una feria de belleza. ¿De qué rutina no se olvida nunca?

Sara Sálamo De la hidratación. Le doy mucha más importancia a la facial, crema de día y crema de noche, y debo insistirme más a mí misma para acordarme. El deporte… llevo un mes sin hacer nada. Pero me gusta bailar: voy a una academia donde se dan clases de cabaré, hip hop y jazz, y es lo más divertido y con lo que más se quema. Mientras me río, hago deporte. Y cuido la alimentación: soy vegetariana desde hace dos años y medio, me cuido desde fuera y desde dentro. Lo decidí por ética animal.

C. Viene de rodar Todos lo saben con Penélope Cruz y Bardem. ¿Impresiona tenerles delante?

S.S. El primer día lo estaba tanto que pensaba que no podría hacerlo. Pero son tan buenos compañeros, cálidos y cercanos, y te ayudan tanto que es todo cómodo. Quienes están en lo más alto son más generosos. Ojalá se me pegue algo.

C. Antes hizo un papel en 'Wild Oats' con Demi Moore, Shirley McClaine y Jessica Lange. ¿Produce nervios un rodaje así?

S.S. Con Lange y McClaine no tuve el honor de coincidir en el rodaje, solo con Demi Moore y aunque yo intentaba aparentar normalidad, por dentro estaba gritando: "¡Por Dios, tengo a la teniente O’Neill al lado!" (risas). Es gente que se ha labrado una carrera fantástica y cuando los tienes cerca, tratas de ser una esponja y aprender.

C. En 'Tres 60' protagoniza una escena sensual. ¿Cuál es su secreto para vencer el pudor?

S.S. Trabajar mucho con el director, con tus compañeros, que se cree una situación de confort, una zona cálida y un ambiente cómodo.

Soy actriz porque me he criado en un ambiente cultural"

C. Y si le toca una escena romántica, ¿cómo se lo explica a su novio?

S.S. No tengo que explicar nada a nadie. Es mi trabajo y tiene que entenderlo.

C. Quiere que se la conozca por su profesión. ¿Qué le sugiere el término WAG?

S.S. Así es. Llevo siete años trabajando y viviendo de esto, y espero que dure muchos más. Es un término que se refiere a 'mujeres de', ¿no? Nunca me autodefiniría así. Yo me llamo Sara.

C. ¿Cuál es su libro favorito?

S.S. Mi padre es escritor (Francisco Concepción) y obviamente te voy a decir El caso de la pensión Padrón, una de sus últimas novelas, basada en un caso real: encontraron un cadáver entre dos colchones y estuvieron meses con el hedor.

C. ¿Cómo le ha influido tener tan cerca a un escritor?

S.S. No vivo con él desde hace mucho pero sí nos consultamos los procesos creativos, nos pedimos consejo. Eso une mucho. Creo que seguramente soy actriz por el ambiente cultural en el que me he criado.

C. ¿En qué momento de su vida se encuentra?

S.S. Esta conversación la tengo mucho con mi padre y se supone que todos estamos en nuestro mejor momento siempre. Y eso es una maravilla. Pero considero que estoy en un buen momento: personal, laboral… Que siga.

C. Están llevando su relación con naturalidad. En las redes sociales así lo vemos.

S.S. Las redes son como tu casa: yo en mi casa pongo lo que quiero, hago lo que quiero, soy natural y muestro mi vida y lo que me apetece. Yo no le pregunto a la vecina qué tal con su marido; un qué tal genérico pero no preguntas personales. Me resulta extraño. Si me preguntan por qué no hablo pero sí cuelgo fotos en Instagram, respondo que mi cuenta es mi casa. Pero si alguien que no conoces te pregunta por algo personal… es raro. Que te pregunte un extraño te cohíbe, es solo eso.

C. Entonces solo preguntaré: ¿celebra el 14 de febrero?

S.S. El amor se celebra a diario; las plantas se riegan cada día.

