Jorge Javier Vázquez reconoce su crisis de pareja

31 ene 2018

Compartir en google plus

"Me parecería de muy mal gusto y de muy mal compañero desmentir algo que es verdad". Estás palabras son de Jorge Javier Vázquez en su blog de la revista 'Lecturas'. Y lo que no va a desmentir son las informaciones que apuntaban, hace una semana, a que el presentador está atravesando una grave crisis de pareja.

"No voy a negar la evidencia", revela antes de añadir que "por ahora, no estoy capacitado para compartir lo que me está sucediendo". El presentador, que ha vivido unos últimos meses convulsos por cuestiones laborales, ahora se encuentra en un mal momento personal.

no estoy capacitado para compartir lo que me está sucediendo"

Jorge Javier asegura que, lo que más le preocupó al saber que iba a salir a la luz la noticia, fue pensar que su madre podía sufrir con él. Pero también detalla cómo esta, en una conversación telefónica, decidió quitar hierro al asunto y centrarse en otros temas.

Sin duda, como una madre, nadie sabe afrontar estas situaciones y dotarlas de la serenidad suficiente.

¿Sabías que Jorge Javier Vázquez es Leo? Consulta su horóscopo

Seguro que también te interesa...

La grave crisis de pareja de Jorge Javier Vázquez

La bronca entre Risto Mejide yJorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez y Alonso Caparrós se desnudan en plató ante la euforia de la llegada de 2018