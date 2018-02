Jorge Javier Vázquez: "No tengo claro cuál será el final de mi relación"

12 feb 2018

Está en pleno subidón representando en el Teatro Rialto la obra 'Grandes éxitos' y haciendo doblete con su trabajo en Telecinco. Más sincero que nunca, Jorge Javier Vázquez contagia su entusiasmo sobre el escenario a la vez que se descubre ante nuestros lectores con una sinceridad que es de agradecer.

Después de diez años de relación con su pareja, en estos momentos aún no tiene claro si es un adiós definitivo.

Corazón Yo iba a preguntarle por su sueño de estrenar en el Rialto y encima con un musical que le sienta como un guante, pero me acabo de enterar que está en crisis con su pareja, al que suele llamar P., y, claro, la actualidad del corazón ya sabe que siempre manda. ¿Qué ha pasado??

Jorge Javier Vázquez Nunca desmentiré una noticia que es verdad. Si me preguntas cómo estoy, no tendría una respuesta clara porque no es la primera vez que atravesamos una crisis. No sé aún cuál será el final de esta historia.

C. ¿No será que está tranquilo porque piensa que volverán?

J.J.V. No lo tengo tan claro. Piensa que la última crisis estuvimos nueve meses separados. De eso hará cerca de seis años. En este momento, prefiero centrarme más en lo que tengo que en lo que no. No es desapego, es simplemente que no quiero sufrir. Puede que sea una forma de protegerme, pero lo que sí sé es que no quiero pensar ni elucubrar. Estoy trabajando y tranquilo, y así es como quiero seguir.

C. Dejemos que el corazón repose y vayamos al musical que protagoniza en el Rialto y que nada tiene que ver con su primera incursión en el teatro.

J.J.V. Queríamos algo distinto y sé que lo hemos conseguido. Es un show en toda regla y se nota que el autor conoce bien hasta mis manías exagerándolas de manera considerable. Si Juan Carlos Rubio decide que tiene que ser así, confío plenamente porque sé que al final siempre tiene razón.

Una mala audiencia me destroza la vida"

C. Después de todos los sitios por donde ha pasado a lo largo de su carrera, ¿en algún momento imaginó que iba a estrenar en un teatro de la Gran Vía con una chaqueta de lentejuelas cantando y bajando escalinatas con un musical?

J.J.V. Como dice una amiga, ya me puedo morir tranquilo. Son 20 años de carrera a mis espaldas, pero el teatro es diferente. Lo que siento es muy especial. Cada día que el espectáculo arranca con los músicos tocando se me pone un nudo en la garganta que no acabo de creérmelo. Lo del miedo escénico no lo pienso porque estamos tan concentrados antes de salir que no tienes la cabeza para otra cosa. Es el mayor subidón que puedes vivir. La televisión me encanta pero es otro registro, más frío. En el teatro vives hasta la respiración, y sé que me he enganchado de forma absoluta

C. Puede entender a clásicos como Arturo Fernández que llevan toda la vida empalmando una obra tras otra.

J.J.V. Perfectamente. Cuando estás en la función, no existe nada más en la vida durante esas horas. Esos días solo vives para el teatro. Saber que cada espectador ha ido hasta allí comprando su entrada para verte hace que te sientas de una manera muy especial y con una responsabilidad. Entiendes que es lo mejor que has vivido cuando se ponen de pie para aplaudir al final.

C. ¿Qué tal lleva las críticas? El hecho de ser todo un personaje de la tele también acarrea un alud de comentarios.

J.J.V. Hasta la fecha, han sido bastante buenas y hasta estoy sorprendido porque igual me esperaba otra cosa. Con mi anterior obra se cebaron conmigo en el estreno. Hoy con la distancia pienso que fueron críticas demoledoras pero claro, darme a mí era muy suculento. Lo que no imaginaban era que la gente iba a llenar las funciones. Si vienes a verme hay que dejar atrás ciertos prejuicios y además voy de la mano de Juan Carlos Rubio, uno de los grandes, y en aquel momento con Kiti Manver, toda una actriz que ni mencionaron. Ellos fueron víctimas de mi debut.

C. ¿En su segunda obra cree que ya le ven con otros ojos?

J.J.V. A mí me han cuestionado por hacer teatro, es alucinante. ¿Es que hay una lista de los que pueden o no? Todo el mundo tiene derecho a intentarlo y luego está el público para decidir si quiere verte y quien tiene la única palabra. Hago teatro porque quiero y nadie tiene por qué negarme esa posibilidad. El debate era muy cutre, pero lo aguantamos y todo salió bien. El show de ahora es impecable, no puedo decir otra cosa. Yo podré gustar más o menos, pero hay unos músicos de primera, estoy con Marta Ribera, que es maravillosa, las luces, el sonido, la producción es perfecta...

Mi pareja siempre me dice la verdad, a veces, demasiado"

C. ¿Cree que aquí se entiende que invierta en su carrera de actor con el dinero que ha ganado en televisión?

J.J.V. En Estados Unidos la gente arriesga y se le admira por ello. Yo podría seguir cómodo con mis programas, pero decido arriesgar mi dinero, invertir en el teatro, generar trabajo... No sé dónde está lo malo. No timo al público porque aplauden de pie, algo que también pasó en la obra anterior, por lo que no creo que se esté haciendo tan horrible. Además, dada mi popularidad, no puedo permitirme que la gente se sienta engañada y de ahí que haga grandes espectáculos y rodeado de lo mejor.

C. ¿No siente que tiene una flor en el culo? Logra lo que se propone.

J.J.V. Mi sensación es que el público es muy generoso conmigo. Me ha respaldado. Sé que a lo largo de mi carrera he cometido muchos errores, pero me los ha perdonado.

C. ¿Cuál sería su peor error?

J.J.V. En programas tan controvertidos como los que presento es fácil meter la pata. Pero sé que si se acabara todo mañana en ningún momento pensaría que me han dado la espalda sino que agradecería el tiempo que me han aguantado.

C. ¿Me equivoco al pensar que necesitaba el teatro para tener una motivación?

J.J.V. El teatro me ayuda a seguir en televisión. Es mi inyección de ánimo. Pero la tele es una caja de ilusiones por sorpresa y muchas veces te encuentras con entrevistas o temas que te hacen vibrar. Incluso en los momentos duros de 'Gran Hermano' hay que crecerse. Lo fácil es cuando te va bien

C. Se ha currado mucho también a nivel interno.

J.J.V. Durante muchos años, por eso tengo muy claro que una mala audiencia no me destroza la vida. La cabeza tiene que estar siempre bien colocada y entender que ni el éxito ni el fracaso es solo por ti. La mía es una profesión en la que más que quemarte te tienes que achicharrar.

C. Pasa por diferentes formatos pero, al final, vuelve a 'Sálvame'. ¿Es verdad que se acaba

J.J.V. 'Sálvame' jamás ha estado en la cuerda floja. Hubo un bache de audiencia en noviembre, pero vimos que pasó igual el año anterior. Con el asunto de Gustavo y Lapiedra volvimos a remontar

C. ¿Qué le ha dicho su madre al verle en 'Grandes éxitos'?

J.J.V. No pudo venir al estreno porque estaba con gripe, pero tampoco quería que fuera ese día.

C. ¿Y P. que le dijo?

J.J.V. Que le encanta. Me dice siempre la verdad, a veces demasiado, y entonces es cuando canto por lo bajo, porque soy poco enemigo del conflicto.

