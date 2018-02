Alba Carrillo le da un consejo envenenado a la novia de Feliciano López

1 feb 2018

Cada vez que abre la boca, sube el pan. Sí, nos referimos a Alba Carrillo, que aún con las declaraciones sobre la presunta mala praxis en las pasarelas españolas, se presentó en la 080 de Barcelona... para desfilar.

Alba atendió a los medios antes de uno de los desfiles y, evidentemente, fue preguntada por Sandra Gago, la nueva conquista de Feliciano López -conócela aquí-. Y, parece, la madrileña tiene algo de resquemor interno. O eso es lo que se desprende de sus palabras a modo de consejo con tonito.

Con Feliciano no se pueden tener relaciones felices"

"No tengo el gusto de conocerla, no he coincidido con ella en la pasarela. Es que es mucho más joven", comenzaba antes de lanzar la traca final del mensaje que se traía preparado de casa para ella, sabedora de que iba a ser preguntada: "Le deseo lo mejor y, por eso, le deseo que se vaya, porque no se pueden tener relaciones felices con él".

Con quién parece que sí se puede ser feliz es con su actual novio, David Vallespín. "Me da tranquilidad, estabilidad, es inteligente, divertido. Me ha cambiado la vida, pero no puedo decir de nadie que sea el hombre de mi vida, porque solo hay uno", se deshacía en elogios hacia el ingeniero acordándose de su hijo al final.

Alba está dispuesta a dar guerra cada vez que le coloquen un micrófono delante... O sin él. Ya advierte que, para su próximo cara a cara en los juzgados con Feliciano, le pedirá a Ágatha Ruiz de la Prada un burka como el que ella lució cuando fue a firmar su divorcio con Pedro J. Ramírez.

