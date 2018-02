Premios Goya 2018: las mujeres, grandes protagonistas de la noche

3 feb 2018

Este año no hay camisetas del 'No a la guerra' ni chapas a favor de Julio Medem por el boicot de la 'La pelota vasca', pero eso no quiere decir la 32º edición de los Premios Goya no se ponga reivindicativa.

Tras el fenómeno del #MeToo provocado por el escándalo de Harvey Weinstein y el repentino descubrimiento por parte de Hollywood de los abusos sexuales o de la brecha salarial entre hombres y mujeres de la industria del cine, la Academia del Cine Español sigue lo que los presentadores de la gala de los Goya, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla –ambos hombres, sobra decir–, llamaron 'la moda feminista': habrá menos chistes políticos y más referencias al papel de la mujer en nuestro cine.

Así, ya en los pasillos del Hotel Auditorio hemos podido ver algún modelo de Ernesto Artillo, creador del proyecto 'La mujer que llevo fuera' -que ya luciera Alfred en la gala de 'Operación Triunfo'-, trajes de corte masculino en colores básicos y con dibujos de atributos femeninos a golpe de brocha gorda.

Dos de las candidatas a Mejor Película están dirigidas por mujeres, pero sólo una de ellas tiene posibilidades reales de ganar: Isabel Coixet con 'La librería', rodada en inglés, es una parábola de su propia situación como mujer, como artista y como ciudadana en Cataluña durante el procés.

Por su parte, Carla Simón puede lograr la estatuilla más importante de la noche gracias a 'Verano 1993', que ya le valió la preselección a los Oscar, pero está cantado que Dirección Novel irá a parar a manos de los Javis por 'La llamada'.

Los invitados están recibiendo abanicos rojos con el lema 'Más mujeres' de manos de representantes de CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales, especialmente activas en los últimos tiempos y críticas con la actitud de los presentadores: "El feminismo es una cuestión vital, no una moda", afirmó su presidenta, Virginia Yagüe.

Es de esperar que las ganadoras incorporen sus reivindicaciones entre los agradecimientos a familiares y amigos. Ganadoras y empoderadas. Se avecina una noche con nombre de mujer. Será el de Marisa Paredes, ex Presidente de la Academia, que más allá de su agradecimiento por el Goya de Honor, también realizará un alegato en defensa de la visibilidad de la mujer en un cine dominado por los hombres.

Las últimas noticias de los Premios Goya

- Las peor vestidas de la alfombra roja de los Premios Goya 2018.

- Los vestidos más bonitos de la alfombra roja de los Premios Goya 2018.

- Premios Goya 2018: Las mujeres, las grandes protagonistas de la noche.

- Todas las parejas de la alfombra roja de los Premios Goya 2018.

- Lo mejor y lo peor de la gala de los Premios Goya.

- Los detalles que ya sabemos de la alfombra roja de los Premios Goya.

- Lista completa de los nominados (y ganadores) a los Premios Goya.

- Los trucos de las famosas para acertar con sus looks en la alfombra roja de los Premios Goya.

Las mejores fotos de la historia de los Premios Goya

- Los peores vestidos de la historia de los Premios Goya.

- Los mejores vestidos de la historia de los Premios Goya.

- Los mejores peinados de la historia de los Premios Goya.

- Así fue la alfombra roja de la edición anterior de los Premios Goya.

Los ganadores de la historia de los Premios Goya

- Galería de fotos: las películas ganadoras a lo largo de la historia de los Premios Goya.

- Galería de fotos: los mejores directores de la historia de los Premios Goya.

- Galería de fotos: las mejores actrices de la historia de los Premios Goya.

- Galería de fotos: los mejores actores de la historia de los Premios Goya.