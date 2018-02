3 feb 2018

Varios minutos de ovación. Marisa Paredes tuvo que esperar, mientras miraba con amor a su 'cabezón'... "Por fin nos vemos las caras tú y yo", decía mirando a su Premio Goya de Honor.

"Muchas gracias por vuestro cariño. Muchas gracias a todos los miembros de la Academia, A todos los amigos. Y un abrazo muy, muy fuerte para Yvonne Blake", se acoradaba de la presidenta, que se encuentra ingresada desde hace semanas tras sufrir un ictus

"La vida de una actriz es como un tiovivo, como la ruleta de la fotuna. Yo he tenido la fortuna de que muchos directores confiaran en mí. Y ellos han tenido la suerta de que yo también confiara en ellos", y se llevaba, de nuevo, un sonoro aplauso.

"Incluso he sido presidenta, he dado premios, he leído discursos... Algunos bien conflictivos como aquel del 'No a la guerra'. Pero hoy, volvería a repetir", recordaba, haciendo hincapié en su faceta más reivindicativa. Esa que ha estado a su lado durante toda la vida.

"Y poco más, todos sabéis que, en estas galas, el tiempo es muy importante. Así que, acabo, muchas gracias otra vez por vuestro cariño", concluía antes de llevarse otra ovación tan sonora como la primera. Ella, toda la vida dedicada a esto del cine, bien se lo merecía.

Bueno, añadía algo tras tener que dar media vuelta, porque se había dejado algo muy importante: su Goya: "De verdad que me lo olvidaba. Estoy tan poco acostumbrada...".

