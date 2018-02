Premios Goya 2018: Joaquín Reyes y el campo de nabos feminista "precioso" de Leticia Dolera

3 feb 2018

Joaquín Reyes desaparecía del escenario y cedía el protagonismo a Ernesto Sevilla. Minutos después, ya con tres Goyas entregados, aparecía entre el patio de butacas y lanzaba la siguiente pregunta: "¿Os podéis creer que en 31 ediciones no se ha hecho la rima? Porque Goya rima con...".

Entre las protagonistas a las que se dirigía, Macarena García, a la que ponía en una vicisitud: "Si te llaman Dios y Pedro Almodóvar a la vez, supongo que a Dios lo dejas en espera".

Antonio de la Torre le contaba a Joaquín su próximo proyecto: "Estoy cambiando el gotelé, pero no quiero dar detalles para que no se me gafe". El actor recurría a ese tópico que usan las estrellas para no dar detalles de lo que no les apetecen a la prensa.

Por supuesto, hubo un acercamiento a Los Javis. "Soís los únicos Javis a los que distingo. Me gusta vuestro lema: 'Lo hacemos y ya vemos'. Es lo que dijeron mis padres cuando me enjendraron", comentaba antes de que Ambrossi apuntara que los dos tenían esa frase tatuada.

La respuesta de Joaquín no se hacía esperar: "Ernesto y yo también tenemos un tatuaje los dos: 'Donde no hay mata no hay patata'".

Esta gracieta llegaba antes de que Leticia Dolera, que se ha erigido en abanderada del feminismo, lanzara uno de los grandes 'zascas' de lan noche: "Os está quedando un campo de nabos feminista precioso".

Un mensaje que reforzaba poco después Cristina Castaño señalando, por si no nos habíamos dado cuenta, que en la noche de las mujeres, eran dos hombres quienes presentaban...

