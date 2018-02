Pelayo Díaz denuncia insultos y amenazas de los seguidores de Natalia Ferviú

5 feb 2018

El pasado viernes a mediodía, tras una semana convulsa en 'Cámbiame', Natalia Ferviú confirmaba mediante comunicado lo que era un secreto a voces: su decisión de abandonar el programa de manera definitiva.

Aunque alegaba que no se sentía cómoda con los cambios efectuados en el formato, lo cierto es que la discusión con Patricia González y el hecho de que Pelayo Díaz fuese crítico con su actitud, habrían sido determinantes a la hora de poner este punto y final.

De hecho, los seguidores de Natalia -conocidos como 'ferviuers'- cargaban su ira contra el asturiano que, harto, ha denunciado en las redes el acoso al que se está viendo sometido en los últimos días, con insultos y amenazas que no va a permitir que pasen por alto.

Ayer publicaba en Instagram un vídeo para tratar de frenar esa avalancha. "Obviamente quiero que Natalia vuelva al programa pero creo que hay que ser generosos con ella y si ella ha decidido que ya no le interesa este formato hay que respetarlo y apoyarla", comenzaba diciendo.

A los que me estáis insultando y amenazando quiero que sepáis que estas cosas me hacen más fuerte y que no tenéis ni idea de lo quiero a Natalia. La luz se come a la oscuridad siempre, así que voy a seguir con mi buen rollo", añadía.

Sus palabras parecen haber surtido efecto y, de momento, le están dejando tener la fiesta en paz.

