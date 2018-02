Natalia Ferviú abandona definitivamente 'Cámbiame'

2 feb 2018

Tras su espantada de hace dos días del plató de 'Cámbiame', Natalia Ferviú ha hecho un comunicado en el que pide perdón a los seguidores del programa y manifiesta su intención de no volver a participar en el programa de Telecinco.

Según las palabras de la coach que lleva tres años vinculada al espacio de Mediaset, el programa ha entrado en una "nueva mecánica que respeto, pero con la que no me siento cómoda". Antes de verse envuelta en "situaciones por las que no estoy dispuesta a pasar, he decidido cambiar mi rumbo".

"Deseo y trabajo par que mi futuro siga ligado a la televisión", asegura Natalia antes despedirse de 'Cambiame' asegurando que "ha llegado el momento de experimentar mi gran cambio".

Además, Ferviú da las gracias a la productora y la cadena, "estaré eternamente agredecida por dejarme defender con libertad mis valores". También se acuerda en su escrito de todos los seguidores del programa y de sus "Ferviuers" a los que agradece el apoyo recibido.

Seguro que también te interesa...

Natalia Ferviú se emociona al recordar la difícil vida de su madre

El enfrentamiento entre Cristina Rodríguez y Natalia Ferviú en 'Cámbiame'

Natalia Ferviú, del programa 'Cámbiame': "No me rijo por los cánones de belleza"

¿Sabías que Natalia Ferviú es Capricornio? Consulta su horóscopo?