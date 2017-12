El enfrentamiento entre Cristina y Natalia en 'Cámbiame'

12 dic 2017

Ayer el plató de 'Cámbiame' se transformó en un programa de debate político y es que la transformación de uno de los invitados hizo saltar las chispas entre Cristina y Natalia. Las dos estilistas tuvieron un tenso desencuentro relacionado con la ideología política de su invitado.

Todo empezó cuando el aspirante a alcalde de su pueblo, Iván, aparecía en 'Cámbiame'. El joven de 29 años buscaba un look más joven y moderno para aspirar a la alcaldía y poder representar de verdad los años que tiene. Pero el debate comenzó cuando Natalia le preguntó sobre su partido político, a lo que el contestó que era "del Partido Popular",una respuesta que hizo aparecer una sonrisa irónica en el rostro de Ferviú.

La estilista quiso preguntarle a Ivan el porqué de su elección política y su ideología, mostrándose en desacuerdo con él. La respuesta del invitado era que él lo era porque representaba “lo sensato. De centro. Nada radical”.

Finalmente Iván escogía a Cristina como su asesora para el cambio de look. La cual se mostró muy contrariada con los comentarios de Natalia y añadía que: "está muy guay que hagamos un programa de política, pero él ha venido aquí a que le cambiemos no a coger votos" y "creo que muchas veces nos olvidamos de ellos". Después de la intervención de Cristina, Natalia intentaba rebatirla pero sin éxito.

Tras el cambio de look Natalia preparó un texto con el que quería zanjar la polémica creada durante el programa. "Dice mi compañera, Cristina, que esto es un programa de moda ¿pero sabéis qué pasa? Que a mi gustaría que pensar estuviera más de moda que los lunares. No me gusta diferenciar entre buenos y malos; creo que en política es mejor hablar de responsabilidad y, hasta la fecha, la única formación política en la historia de la democracia española en sentarse en un banquillo por acusación penal es el Partido Popular. Acepto que haya personas que crean en el neoliberalismo, otra cosa es que a mí, como gente de clase obrera, me cueste entender cómo se puede confiar en un sistema que no vele en sus intereses sino por los de unos pocos. Pero creo que hay cosas en las que no se puede ceder. Tolerancia cero al machismo, a la homofobia, a que haya ciudadanos de primera y de segunda", añadía también emocionada que tendría que "volver a nacer" para no mojarse en este tipo de cuestiones.

Cristina intervino añadiendo que: "me parece que le estamos quitando protagonismo a Iván, que ha venido súper amable, súper cariñoso". Lo que hizo estallar de nuevo a Ferviú.

El resultado final fue un tira y afloja continuo entre las dos estilistas que no terminó ni siquiera con la presentación final del look de Iván. Y es que Natalia opinó también sobre el cambio final de su invitado y ha dejado claro que los protagonistas tienen que ser los cambiados y sus transformaciones. Hecho que aseguró no se había conseguido con Iván, ya que se veía mucho más la mano de la estilista que a él.

