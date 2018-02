Melanie Griffith: "No me casaré otra vez"

8 feb 2018

Melanie Griffith es la gran invitada este año al 'Baile de la Ópera de Viena', al que cada año acude una estrella internacional nueva. Una gran noticia por la que la actriz ha decidido conceder una rueda de prensa, para hablar sobre los detalles de esta gran cita.

En plenos rumores sobre la posible recaida de la actriz en un cáncer de piel, Melanie Griffith se ha mostrado muy ilusionada con la invitación y ha hablado sobre el vestido que lucirá. "Llevaré un vestido negro de mi amigo (Azzedine) Alaïa que tengo desde hace 20 años" y añadió: "Me pondré grandes joyas".

La actriz ha sido la invitada oficial del empresario y constructor austríaco Richard Lugner para este evento, por lo que no se ha olvidado de agradecer al empresario su invitación: "no nos conocíamos de antes, pero es un gran hombre". A pesar de reconocer que no sabe bailar el vals, Melanie Griffith afirmó que está dispuesta a salir a la pista de la Ópera vienesa con Lugner si él se lo pidiese.

La ex de Antonio Banderas ha confesado también que sigue abierta al amor pero asegura: "¡No me casaré otra vez!".

También se ha pronunciado sobre las innumerables denuncias de acoso que han salido en Hollywood, asegura que: "me parece magnífico que exista este debate, las cosas van a cambiar a partir de ahora". La actriz ha negado haber pasado por alguna situación similar, pero ha recordado el caso particular de su madre: "Ella tuvo una experiencia horrible con Alfred Hitchcock, quien quería tener sexo con ella, pero ella lo rechazó. Yo he crecido sabiendo que tengo el derecho de decir 'no' a cualquier hombre", aseguró la actriz ante los medios.

