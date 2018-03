22 mar 2018

Antonio Banderas hizo su aparición en el programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero', allí habló de su nuevo y último proyecto, 'Genius: Picasso'. Una serie de diez episodios en la que da vida al legendario artista malagueño Pablo Ruiz Picasso y en la que el actor ha tenido que experimentar un espectacular y complicado cambio físico, del que esta revista se hizo eco en exclusiva hace unos meses.

Nada más llegar a plató Banderas anunció: "estoy calvo y descejado", tras lo que comentó que hacía solo cinco días que había grabado las últimas escenas de la serie.

Un papel del cual él mismo ha admitido que "es una gran responsabilidad" interpretar a uno de los malagueños más ilustres y del que también ha bromeado alegando que si no sale bien a lo mejor no le vuelven a dejar entrar en su tierra.

Banderas recordó durante el programa, que se tuvo que someter a una rutina diaria de muchas horas de maquillaje: "Me recogían en el hotel a las dos para que estuviera sentado en la sala de maquillaje a las 2.30 y quedarme allí sentado durante cinco horas. Así, a las 8.30 podía estar listo para rodar hasta las 20.30 horas".

En el programa de Pablo Motos también ha hablado del ataque al corazón que sufrió el 26 de enero y de las medidas que ha tomado para cuidar más su salud: "Dejé de fumar y creo que es lo mejor que he hecho en mi vida. Eso sí, no quiero bajar el ritmo porque quiero morirme haciendo las cosas que me gustan. Pero sí que es verdad que al encontrarte con la muerte, valoras mucho más las cosas que tienes", confesó.

