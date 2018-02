La estrategia de Paz Padilla para quitarse de encima en los 'haters'

8 feb 2018

En las últimas semanas hemos asistido a la denuncia pública de varios famosos de los ataques que sufren en la red a manos de los conocidos como 'haters' o 'trolls'. Paz Padilla reveló ayer cómo ha sido capaz de combatir esos molestos y desagradables ataques en las redes sociales.

La presentadora de 'Sálvame' ha contado cómo, cada vez que sufre un comentario que excede la línea de lo tolerable, simplemente pide por favor al 'troll' que le deje vivir tranquila. Y, parece, la estretegia la está funcionando.

"Yo ya no bloqueo a nadie. La gente me respeta. Les digo que no me insulten, ni a mí ni mis amigos y compañeros, y la gente respeta", era la confesión con la que ofrecía esta sugerencia a todos aquellos que sientan amenazada su tranquilidad en las redes sociales.

