Dulceida contesta así a sus 'haters'

1 dic 2017

Aida Domenech, más conocida como Dulceida, es todo un fenómeno de masas y una de las youtubers y bloggers más influyente; con más de dos millones de seguidores en Instagram y casi un millón y medio de suscriptores a su canal de Youtube.

Y como a toda buena influencer, no le pueden faltar los haters. Los cuales llenan de críticas y comentarios constantes sus redes. Y en los últimos meses, estos comentarios negativos han afectado y mucho a la Youtuber, que ha decidido manifestarse a través de su último vídeo en contra del movimiento hater.

Un vídeo en el que habla de todas las críticas que salieron tras un 'tweet' que la misma Dulceida publicaba en su cuenta hace casi un mes y que provocó todo tipo de comentarios menospreciando su trabajo como influencer.

Tenerife Gran Canaria Madrid Gran Canaria Barcelona Mi semana — Aida Domenech (@AidaDomenech) 6 de noviembre de 2017

En los casi quince minutos que dura su vídeo, Dulceida habla sobre las duras críticas que recibió con esa publicación. Un tweet en el que ella misma asegura que: "no lo publiqué para quejarme de mi trabajo", pero que muchos de estos haters lo interpretaron de ese modo y ¡bom! comenzaron las críticas.

En este video Aida se emociona reconociendo lo afortunada que es de tener ese trabajo, pero reconoce también el esfuerzo, la implicación y el cansancio constante que conlleva. Emocionada recuerda sus orígenes y reconoce que en su casa vivieron una "crisis económica bastante grande", que finalmente superaron pero con la que apenas tenían para comer. También habla de que los sueldos de sus primeros trabajos "fueron para ayudar a mis padres", aclara.

En el vídeo también se defiende de otra polémica que surgió a través de un mensaje en su stories de Instagram este verano. A raíz del cual se la criticó por no querer hacerse fotos con sus fans durante sus vacaciones en Formentera. Una polémica que ella misma aclara diciendo que "me encontraba muy mal, pero finalmente me saque fotos con todos mis dulceidos (término con el que se refiere a sus seguidores)", asegura que "se malinterpretó por completo el mensaje".

"Más amor y menos 'hate'" dice Dulceida para rematar su vídeo. Una manera de reivindicarse ante un problema con el que, cada vez más, se están encontrando los famosos en la red.

