Tamara Gorro pide ayuda para conseguir pañuelos oncológicos infantiles

9 feb 2018

Compartir en google plus

Tamara Gorro ha pedido ayuda a su "familia virtual" para encontrar pañuelos oncológicos infantiles para la hija de su amiga. La pequeña, que sufre cáncer, no encuentra ningún accesorio que le guste entre los que existen en el mercado por lo que Tamara se ha propuesto encontrar para "su princesa" un complemento que le guste.

"Familia virtual, a ver si me podéis ayudar. La princesita ha visto en el hospital a dos compañeras con pañuelitos puestos en la cabeza, y ella quiere su pañuelo. Y es que no encontramos pañuelos oncológicos infantiles bonitos. A ver si me podéis ayudar", decía a través de un vídeo compartido desde sus 'stories' de Instagram.

El gesto de la presentadora ha sido aplaudido en las redes que se han volcado en conseguir para la pequeña "princesa" un pañuelo acorde con su edad para cubrir su cabeza.

En esta lucha, que por desgracia combaten numerosas familias, Tamara ha recibido el apoyo de muchos de sus seguidores que también han querido compartir su experiencia en esta batalla con la "youtuber". Tantos comentarios ha recibido que solo ha podido dar las gracias: "Muchas gracias por todos los comentarios. Así la nena va como sus compañeras, porque es lo que quiere".

Seguro que también te interesa...

Tamara Gorro enseña la cicatriz de la cesárea

Tamara Gorro explica los motivos de su ausencia en redes

Tamara Gorro habla sobre la recuperación de su físico tras el embarazo

Tamara Gorro publica el vídeo de su parto

¿Sabías que Tamara Gorro es Capricornio? Consulta su horóscopo?