Olvido Hormigos se lamenta del sufrimiento que hizo pasar a su padre

12 feb 2018

La pasada semana, la vida le daba un revés tremendo a Olvido Hormigos. La exconcejal de Los Yébenes veía como su padre fallecía fruto de un infarto fulminante mientras compraba unos medicamentos en la farmacia del municipio toledano.

Era Kiko Hernández quien aseguraba que estaba "devastada" y aún estado de 'shock'. Unos días más tarde, ya recompuesta de este revés, Olvido se sentaba en 'Sábado Deluxe' para explicar sus sentimientos y relatar la pena que le quedaba de haber hecho sufrir tanto a su padre en los últimos años con aquel vídeo que la hizo famosa y los capítulos de corte erótico-sexual posteriores.

Sé que he fallado a mi padre. Me voy a quedar con esa pena siempre"

"Yo sé que le he hecho sufrir mucho y que he fallado a mi padre. Me voy a quedar con esa pena siempre. A mi padre no le gustaba esto de la televisión y él sufría, pero sobre todo por mi madre", contaba sin poder contener las lágrimas sentada en el plató de Telecinco.

Hormigos se excusaba al relata cómo su padre no comprendía que, si querí a su marido, se hubiese metido en esa espiral mediática. "Siempre me han dicho que si yo no quería a Jesús que por qué le hacía ese daño. Cuando hacía esas cosas las hacía de manera inconsciente. Cuando he salido nunca pensé que me fueran a grabar ni a seguir. Yo pensaba que si Jesús no se enteraba no rompía mi familia, que es lo que no quería", revelaba.

