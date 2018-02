JuliÃ¡n MuÃ±oz: "Me he equivocado y pido perdÃ³n"

13 feb 2018

Un "mal uso" de su pulsera telemática ha llevado a Julián Muñoz, de nuevo, a estar privado de su libertad. El exalcalde de Marbella llegaba esta mañana al Centro de Inserción Social de Algeciras (Cádiz), donde debe cumplir régimen de semilibertad y concedía unas escuetas declaraciones a los medios que le esperaban.

"Por supuesto, me he equivocado y por eso me arrepiento. Pido perdón", decía con gesto cabizbajo y triste ante este retroceso en las condiciones en las que estaba cumpliendo su condena.

Fue un vídeo publicado por 'El Español', en el que se le ve bailando con una tal Liz que dice ser su pareja, el que provocó que la Justicia se replanteara si realmente estaba tan grave como para no pdoer cumplir condena en prisión.

Su abogado, Antonio José García Cabrera, ya trabaja para devolver a esa semilibertad a su cliente. Un día después de que fuese requerido para internarlo de nuevo, el letrado ofreció una rueda de prensa en la que opinó que, si se había obrado así con Julián, era por ser el personaje de la prensa del corazón que es, y no como un simple ciudadano.

