Julián Muñoz: "Me arrepiento de haber conocido a Isabel Pantoja"

27 sep 2017

Ha permanecido en silencio muchos años, pero sus palabras han hecho que la espera haya merecido la pena. Julián Muñoz ha decidido romper su silencio sobre su relación con Isabel Pantoja en una entrevista exclusiva concedida a Kike Calleja para 'Sálvame'.

Visiblemente desmejorado de nuevo -hay que recordar que este verano se emitieron imágenes del exalcalde de Marbella jugando al 'paddle' y tomando café tranquilamente- se puso frente a frente con el periodista y dejó titulares que no han dejado indiferente a nadie.

Isabel no es que me fallara, es que me dejó tirado"

Para empezar, porque carga duramente contra la que fue su pareja más célebre: Isabel Pantoja. "Me arrepiento de que Isabel se cruzase en mi vida. No fui feliz en Cantora. Ella va a lo suyo y no le importa nadie de su al rededor", sentenciaba con serenidad. Y añade que le dejó en la estacada cuando más necesitaba un apoyo: "He querido a una persona que no es que me fallara, es que me dejó tirado".

La define como una persona que "mueve sus propios hilos, pero hace como que los mueven los demás" y manifiesta que no tiene miedo a que, ahora que está decidido a contar su versión de los hechos, quiera silenciarle.

Durante la hora y media de entrevista que ha grabado Kike, también habla de su exmujer, Mayte Zaldívar, de quien guarda un recuerdo mucho más amable. Hasta el punto que dice: "No me tenía que haber separado de Mayte. No debe ser fácil la situación con la que se encontró".

Veremos si sus declaraciones provocan algún tipo de reacción en Cantora.

Julián Muñoz durante la entrevista con Kike Calleja. pinit

Seguro que también te interesa...

El régimen penitenciario de Julián Muñoz

Julián Muñoz regresa al centro de reinserción social

El ataque de ansiedad de Julián Muñoz al impedirle salir de la cárcel cuando estaba ya en la puerta