La traición de Belén Esteban a Alicia Senovilla

13 feb 2018

¿Quién se podía imaginar -o, en su defecto acordar- de la unión que hace años mantuvieron Belén Esteban y Alicia Senovilla? Pues esta última se ha encargado de traer a la actualidad, de nuevo, aquella relación laboral en la que Senovilla, reconoce, llegó a considerar a la de Paracuellos como su hermana pequeña.

En una entrevista concedida a Ecotuve con motivo de su regreso a la tele, con el espacio 'En boca de todos' (Telemadrid), ha hablado de cómo fueron esos inicios televisivos de Belén: "Cuando llegó era muy inocente, tenía muchos miedos, no sabía nada del mundo de la televisión. Le abrimos las puertas, empezó a soltarse y le gustótanto que fíjate dónde está".

Senovilla carga contra ella de manera muy dura al asegurar: "Pase de ser su hermana mayor a su peor enemiga". Y relata: "Le hice la primera entrevista por el tema de Jesulín y, al acabar, me dijo: 'He dado esta entrevista porque es mi programa, pero es la primera y última vez que hablo de este tema'".

Una promesa que, años más tarde, podemos comprobar que incumplió, ya que no han sido pocas las veces que hemos escuchado a la Esteban hablar del padre de su hija en el plató de 'Sálvame'. Incluso, de la mujer de este, María José Campanario, con la que parece mantener una guerra eterna.

"Quise mucho a Belén, le tuve mucho cariño, la protegí, la adopté como si fuese mi hermana pequeña, pero esto es como los adolescentes, que las madres somos malísimas porque decimos lo que no quieren escuchar", dice con aire de nostagia Alicia que, a pesar de que le da algo de vértigo su nuevo reto, dice sentirse encantada de su regreso.

Yo me alegro de ver cómo está ahora, años después, hablando de lo mismo"

En entonces cuando añade la puntilla: "Era una guerra perdida para mí y fue un desgaste a nivel personal, porque yo di muchas veces la cara por ella. Pero cuando alguien no quiere que estés en su vida, pues doy un pasito atrás y que te vaya bien. Yo me alegro de ver cómo está ahora, años después, hablando de lo mismo. Pero, olé tú, porque un tema que dure tantos años...".

"Me retiré y ya está, no soy la guardaespaldas ni la madre de nadie", concluye Alicia. ¿Habrá réplica de Belén, que no suele ser de las que se callan?

