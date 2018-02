14 feb 2018

Hay relaciones tóxicas. Relaciones complicadas. Relaciones de ida y vuelta, a tres bandas... Y luego está el corazón -y la cabeza- de María Jesús Ruiz, que no ha nacido aún nadie que entienda en qué punto se encuentra.

Recién rota su segunda oportunidad con José María Gil Silgado y al verse sola en medio del día de San Valentín, ha sentido nostalgia. Tanta, que ha publicado una declaración de amor hacia Julio Ruz, su último ex antes de Gil Silgado, que se hace, si no incomprensible, al menos sí desconcertante.

"Sé que te perdí. Sé que no has podido más. Sé que te hice daño. Sé que no ha habido ni habrá nadie como tú en mi corazón. No puedo aguantarlo más. Te amo y te quisiera compartir todo contigo. Y para siempre. Si de algo estoy orgullosa es de haberte conocido. Y si de algo me arrepiento, es de que no estés ahora abrazándome", escribe con intensidad en su perfil de la red social.

No contenta con la parrafada, añade: "¡Sí, te quiero! Sí, te amo. ¡Sí, quiero! #contigotodo #siemprejuntos #puntoyfinal #es #mivida #padredemihija".

¿A qué juega María Jesús?

