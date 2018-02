'OT 2017': Amaia declara la guerra a los tacones: "¿Por qué hay que llevarlos?"

14 feb 2018

Tras mostrarse a favor de dejar de lado la depilación, Amaia ha vuelto a sorprender con una reivindicación que ha sido muy aplaudida en las redes sociales. Esta vez, la ganadora de 'OT 2017' ha mostrado su desacuerdo con el hecho de tener que pisar el escenario de 'Operación Triunfo' subida a unos tacones.

Antes de la emisión de la gala que puso el broche de oro a la presente edición del 'talent show' este martes 13 de febrero, Roi subió a sus stories de Instagram unos vídeos de los ensayos de esta 'OT Fiesta'. Entre todos los contenidos que el gallego incluyó en su perfil, destacó su conversación con Amaia, en la que la ganadora se quejaba de la exigencia por poner tacones a las mujeres del concurso.

ROI: "Amaia, ¿qué tal los tacones?"

AMAIA: "Muy mal"

ROI: "¿Por qué no llevas?"

AMAIA: "Porque no tienen sentido, ¿cuál es la razón por la que hay que llevar tacones? Yo ya estoy contenta con mi estatura"

Pero en esta 'OT Fiesta', Amaia no solo fue protagonista por su reivindicación, sino por volver a poner la piel de gallina a los telespectadores con su interpretación de 'Shake it out', su actuación más memorable a lo largo de su paso por 'Operación Triunfo'.

