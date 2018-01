'OT 2017': el discurso feminista de Amaia sobre la depilación

9 ene 2018

Amaia se ha convertido en todo un icono dentro de la Academia de 'Operación Triunfo'. No solo por su romance con Alfred, con el que lo mismo se mete en la ducha que le hace la 'cobra' -aunque luego se arrepintiera y le diera un pico de consolación-, sino por ella misma.

Ayer, antes de la gala, protagonizó un momento que ha generado revuelo y aplausos en las redes sociales. A dos horas de comenzar la gala, se encontraba con Aitana mirando el vestuario parala noche. De repente, sin venir a cuento, dijo: "¿Sabes qué? Que no me voy a depilar las piernas, porque las mujeres también tenemos pelo".

Aitana daba por buena su decisión y le contestaba, como sumándose a la 'rebeldía': "Pues bien, yo no me he depilado las axilas, la verdad". Esto daba pie para que Amaia volviera a la carga: "Tengo muchísimo pelo, pero me la suda". A lo que Aitana añadía: "A mí también me da igual, sinceramente".

BRAVAAAA. #OTDirecto8Epic.twitter.com/FolffMQg0l — Miss Nothing. (@MixxNothing) 8 de enero de 2018

Amaia, después, le contaba su decisión a Alfred: "Es que estoy orgullosa, porque he conseguido que me dé igual". Su chico daba el visto bueno a su determinación.

