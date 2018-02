El Ãºltimo susto de Roi a Amaia con el que 'OT 2017' escribiÃ³ su final

14 feb 2018

Los fans de 'OT 2017' que han seguido el canal 24 horas de Youtube saben que Roi ha pasado gran parte del concurso asustando a Amaia. Las bromas del gallego han sido de lo más populares, osbre todo porque su víctima caía una vez tras otra.

Durante la gala, Roi no dudó en gastar una broma a su amiga sobre el escenario. Ambos se subieron juntos para interpretar una vez más 'Shape of you', el tema de Ed Sheeran que tanto gustó a los telespectadores. Antes, el gallego guardó silencio y se quedó mirando fijamente a su compañera que no comprendía qué estaba pensando. De repente, Roi hizo un ruido muy fuerte y asustó a la ganadora de 'Operación Triunfo' que se avalanzó sobre su amigo.

Pasado el susto, Amaia cogió el micrófono y dijo: "No sabía si esto estaba preparado". Y a continuación, se dispusto a interpretar la canción para el deleite de sus fans.

Sin duda, Roi no podía dejar pasar la oportunidad de asustar a su amiga para poner un broche de oro hasta espontánea y divertida edición de 'Operación Triunfo'.

Seguro que también te interesa...

'OT 2017': Amaia declara la guerra a los tacones: "¿Por qué hay que llevarlos?"

'OT 2017': Alfred y Amaia, el beso definitivo

'OT 2017': Alfred y Amaia, un amor indestructible

'OT 2017', gala final: los gestos de cariño de Amaia y Alfred

¿Sabías que Amaia Romero es Capricornio? Consulta su horóscopo