Sarah Jessica Parker responde a las duras palabras de Kim Cattrall

15 feb 2018

El enfrentamiento entre Kim Catrall y Sarah Jessica Parker tiene su nuevo capítulo. Y es que el duro mensaje que Kim Catrall le dedicó a Parker llamándola entre otras cosas "hipócrita" -lee aquí la noticia-, después de que esta le presentara sus condolencias por la muerte de su hermano, ya tiene respuesta de Sara Jessica Parker.

La que interpretara a Carrie en 'Sexo en Nueva York' ha contestado a Catrall a través de la revista 'People', donde ha intentado dejar claro que entre ellas no hay cabida para enfrentamientos. "Fue extraordinaria, nada volverá a ser como aquello. Conectamos con el público, conectamos con la ciudad y con la plantilla y... ¡tenían que salir todas estas historias absurdas a la luz sobre nosotras! No quiero liar más la cosa. No puedo imaginarme a nadie más que a Kim en el papel de Samantha. No ha habido pelea, ha sido completamente fabricada, porque de hecho yo nunca he contestado. Y no lo haré porque ella necesitaba decir lo que necesitaba, y ese es su privilegio", asegura la actriz.

Sobre la negativa de Catrall a participar en una tercera película de 'Sexo en Nueva York', Parker afirma: "Nunca me he referido a este asunto excepto para decir que algunos nos sentimos desilusionados porque la película no se iba a hacer" (...) "pero nunca respondí a la conversación que tuvo Kim con Piers Morgan en la que dijo cosas muy dolorosas sobre mí", concluye.

Un intento sin duda por parte de la actriz, para zanjar de una vez por todas la polémica.

Seguro que también te interesa...

Kim Cattrall llama "hipócrita" a Sarah Jessica Parker tras recibir su pésme

Sarah Jessica Parker confiesa que Kim Cattrall le ha roto el corazón

Kim Cattrall desvela la cara oscura de 'Sexo en Nueva York'

¿Tienen Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall una relación tóxica?

¿Sabías que Sarah Jessica Parker es Aries? Consulta su horóscopo