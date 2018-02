Chayo Mohedano habla de su época más oscura

16 feb 2018

Hace poco, Chayo Mohedano denunciaba en sus redes sociales estar sufriendo una persecución que calificaba de acoso y maltrato psicológico. La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano no lo está pasando bien, pero hubo tiempos que, aún, fueron peores.

La sobrina de Rocío Jurado concedió una entrevista a la emisora de radio Happy FM para promocionar su último trabajo, 'A la que venga', y no tuvo reparos en dar ciertas pincelas de su vida privada. Sobre todo, recordando aquellos momentos en los que estaba sumida en una depresión de la que salió gracias al apoyo de sus incondicionales.

Gracias a mis seguidores saqué fuerzas cuando no las tenía"

"Hubo un momento en mi vida en el que me habría metido en la cama y no habría salido", confesaba delante del micrófono antes de añadir, a modo de agradecimiento: Gracias a mis seguidores saqué fuerzas cuando no las tenía. Gracias a mis hijos, a mi marido y a los mensajes de mis seguidores".

Chayo también trató el tema familiar, haciendo alusión, por supuesto a La más grande. "Estoy orgullosa de pertenecer a la familia en la que pertenezco. Me encantan las vivencias que he tenido de mano de mi maestra, una monstrua. Ha sido siempre muy generosa con su sabiduría, su experiencia y su tiempo".

La cantante, que dice estar "súperfeliz", confesó que ahora se toma las cosas de otra manera para alejarse del sufrimiento innecesario: "Ahora pienso mucho lo que digo, me han dado muchos palos".

