La hija de Chiquete acusa a Carmen Gahona de ser una manipuladora

16 feb 2018

Si algo caracteriza a Carmen Gahona, esposa de Antonio Cortés 'Chiquetete', es la marcada personalidad que tiene. Tanta, que una de las hijas del cantante se ha cansado y ha estallado en televisión contra ella en medio del duelo por la muerte de la matriarca, Manuela 'La Chumina'.

Rocío Cortés entraba ayer en directo, por teléfono, en 'Sálvame' para desvelar las malas artes con las que Gahona, presuntamente, habría manejado a su padre durante estos años. Y con las que habría pretendido llevar por el terreno que a ella le conviniera a otros miembros de la familia.

La hija del cantante ha explicado lo sucedido el día que falleció su abuela cuando acudió al tanatorio a despedirse de ella. Optó por hacerlo a última hora, proque la relación con su padre no es demasiado buena y quería evitar el econtronazo y el morbo de la prensa.

A mí no me tiene que poner Carmen Gahona hora para ir a ver a mi abuela"

¿Qué sucedió cuando llegó allí? Que no le permitieron el acceso, algo de lo que culpa, directamente, a Gahona. "A mí no me tiene que poner Carmen Gahona hora para ir a ver a mi abuela". Una versión que la porpia Carmen desmentía, sosteniendo que fue el propio Chiquetete quien estipuló el horario de las visitas.

Rocío sostenía: "A día de hoy no tengo ningún problema con mi padre. El problema que tengo es que veo a mi padre muy manipulado con Carmen".

