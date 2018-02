Isa Pantoja, agredida por unas fans de su madre

18 feb 2018

Isa Pantoja ha utilizado su canal en mtmad, la plataforma de vídeos online de Mediaset, para contar el último incidente que le ha ocurrido. Todo sucedió una noche de fiesta, mientras ella se encontraba en una discoteca. Unos fans de su madre (dos mujeres y un hombre) se acercaron a ella y le pidieron una fotografía. Isa respondió que se la haría más tarde.

En el vídeo, la hija de Isabel Pantoja sigue explicando que quería marcharse a casa porque se encontraba resfriada. Fue entonces, cuando saliendo de la discoteca, los fans, que habían estado pendiente de ella en todo momento, la cogieron del pelo para conseguir la deseada fotografía. "Me bloqueé y lo único que se me ocurrió fue empujarla para que me soltara porque yo soy cero peleona", explicó.

Isa Pantoja decidió no denunciarles después de ver el estado de embriaguez de los fans y evitar también el revuelo mediático que podría haberse producido. Además, terminó haciendo una reflexión: "La gente piensa que por ser famoso tienes que poner buena cara siempre y no siempre es así, somos humanos y tenemos nuestros momentos. Yo ese día estaba mal, además que tampoco creo que me portase mal. Y si le hubiera dicho que no, pues se tiene que respetar".

