María Teresa Campos, hospitalizada

18 feb 2018

María Teresa Campos vuelve a estar ingresada. La presentadora tuvo que ser acompañada al hospital el pasado sábado por su pareja, Bigote Arrocet, y por su chófer, Gustavo, debido a unos fuertes dolores estomacales.

Tras varias pruebas, los médicos descartaron cualquier gravedad. Así lo afirmó Carmen Borrego durante 'Sábado Deluxe': "No es nada grave, las pruebas están saliendo bien y esperamos poder llevárnosla a casa mañana o pasado", declaró. A pesar de ello, la hija de la presentadora ha declarado que el estado de ánimo de su madre empeora con el paso de las horas porque "a nadie le gusta estar en un hospital".

También contó que tanto Terelu como ellas se llevaron un gran susto al recibir la llamada en la que les comunicaron que su madre estaba ingresada. "Estamos preocupadas porque siempre que oyes la palabra ingreso te preocupas y a nadie le gustan los hospitales, pero a mi madre menos. Así que por eso, para que mi madre pida ir al hospital... es que se sentía muy mal. Pero por la mañana estaba tranquila, y según avanza el día está más nerviosa porque se ve entre esas parece, y ha tenido vómitos", añadió.

Aunque los médicos no han determinado con exactitud cuál es la causa de su malestar, María Teresa Campos tuvo fuerzas para intervenir en el programa y hablar con Jorge Javier Vázquez: "Buenas noches, he pasado un mal ratillo esta mañana, pero yo ya lo veía venir desde el año que me quitaron la vesícula. Porque desde entonces me han pasado cólicos y cosas así. Pero hoy sentía unos dolores insoportables. Y me alegro en parte de estar aquí porque lo tenia que arreglar en algún momento, ya que ninguna mañana me sentía bien. Gracias a todos por el interés", afirmó.

