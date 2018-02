24 feb 2018

María Teresa Campos ha abandonado este sábado el Hospital de la Luz, donde permanecía ingresada en los últimos tras someterse a una operación por una suboclosión intestinal. La presentadora se ha mostrado feliz y recuperada ante los medios que se han desplazado hasta el centro médico para seguir día a día su evolución.

Ahora, María Teresa Campos terminará de recuperarse en su casa, donde podrá seguir con su rutina habitual de vida. Antes de abandonar el centro médico, Campos ha hablado con la prensa donde ha declarado que "no quiero que me vean como una mujer enferma. Yo he tenido mucha potra en la vida, mucha suerte y muy buena salud. He pasado por muchas enfermedades, entre ellas un cáncer".

Ha sorprendido que la presentadora abandonara el hospital en compañía de sus hijas y que su pareja, Edmundo, no se haya personado. "No ha podido venir porque está enfermo, con catarro. Pero bueno, estamos como al principio de la relación", ha afirmado. "Nos hemos enviado mensajes y hemos hablado por videoconferencia varias veces todos los días", ha añadido la presentadora.

Confiamos en que María Teresa Campos pueda dejar atrás este pequeño bache y recupere su ritmo de vida habitual lo más pronto posible.

