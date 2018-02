'CÃ¡mbiame' pide a Sergio Ramos que se ponga en sus manos

19 feb 2018

Fiona Ferrer, es la nueva estilista de 'Cámbiame', en sustitución a Natalia Ferviú, tras su polémico abandono del programa. La madrileña, a la que ya vimos hace años en el programa de 'Supermodelo', vuelve a la televisión como consejera de moda y ya tiene claro quien le encantaría que fuese su primer invitado, Sergio Ramos.

"Quien me encantaría llevar y además por toda esta polémica sería a Sergio Ramos, me encantaría. La moda habla y al final es un lenguaje, a través de ella nos expresamos. Lo que él quiere decir es que a parte del fútbol él quiere ser tendencia y la mejor manera de llamar la atención es a través de su look. Puede gustarnos más o menos pero el mensaje lo ha conseguido, ha llamado la atención y ahora se habla de su boina, de los colores, se le compara con personajes...", aseguraba la estilista este jueves 15, en el hotel Palace; al que acudió para apoyar la campaña de lucha contra el cáncer infantil #DreamInGold.

En cuanto a los polémicos looks del futbolista, confiesa que su estilismo "es un poco hortera" pero que "es futbolista". Toda una opinión de estilo a uno de los famosos que más está dando que hablar con sus conjuntos. Y es que sus looks ya los han comparado con personajes como: Sherlock Holmes o incluso con Super Mario Bros. Este último hizo explotar la red con numerosos memes.

