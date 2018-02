20 feb 2018

Compartir en google plus

La exclusiva que este fin de semana ha publicado la revista 'Corazón' con las fotos que demuestran la relación que mantiene Paula Echevarría con el futbolista Miguel Torres no solo ha sido la comidilla de todas las tertulias del corazón, sino que no ha habido medio que no se haya hecho eco de esa noticia y eso que a algunos les cuesta citar la fuente por aquello de la envidia y lo poco sana que es.

Lo cierto es que ese reportaje ha puesto de una vez sobre la mesa la situación real de Bustamante y Paula que ya no puede escudarse en que aún no hay decisiones tomadas, sino más bien en que el acuerdo para un divorcio amistoso no llega porque hay un punto que mantiene a la pareja enfrentada y ese es la custodia de la menor.

Para Paula la situación empieza a ser bastante incómoda en tanto en cuanto es ella quien hoy está ilusionada con otra persona -tiene gracia que haya sido precisamente Torres, examigo del cantante y al que le hizo el favor de sumarse a un vídeo musical del cántabro precisamente por esa buena relación- y a quien ya si le urge romper el vínculo matrimonial y poder ejercer de divorciada con todas las de la ley.

Lee la información completa en ABC.

Seguro que también te interesa...

EXCLUSIVA. Paula Echevarría y Miguel Torres: todos los detalles de su esperada cita secreta

Paula Echevarría y Miguel Torres, pillados... ¡y tenemos las fotos!

Lo que le augura a Paula Echevarría su carta astral en su relación con Miguel Torres

Paula Echevarría: "Ya no hay vuelta atrás con David. Pido respeto"

¿Sabías que Paula Echevarría es Leo? Consulta su horóscopo