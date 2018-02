Sara Sálamo confiesa que fue víctima de acoso sexual cuando tenía 11 años

20 feb 2018

Compartir en google plus

Sara Sálamo posee un blog poco conocido llamado 'Las llaves de casa'. La actriz lleva desde el 2016 escribiendo sobre impresiones personales o vivencias y allí es donde ha confesado el haber sufrido en algunas ocasiones de su vida acoso sexual y ha mostrado su indignación por ello.

"Recuerdo una anécdota de cuando tenía unos 11 años. Iba con mi madre de paseo. Las dos solas por un céntrico barrio de Tenerife, cuando de repente, un hombre de unos sesenta y pico años me tocó el culo", afirmó la actriz en una entrada de agosto de 2016, que ha sido rescatada por el periodista Antonio Diéguez para la radio de Mediaset.

Pero no fue el único suceso al que tuvo que hacer frente: "Un par de años más tarde, un chico de unos 30 años (me llevaba casi 20), decidió ir a buscarme cada día a la salida del colegio y acompañarme, a dos metros de distancia, hasta la puerta de mi casa. A pesar de decirle que, por favor, me dejara en paz, continuaba como si fuese sordo".

Empezó a darme miedo que llegara la hora de terminar la última clase"

Su pesadilla, según relata, no terminó ahí, el chico consiguió su número de teléfono y siguió insistiendo: "Me llamaba y me enviaba mensajes constantemente con lo que supongo, él consideraba “piropos”. Llegó un momento en que los mensajes tomaron un tono bastante feo. Empezó a darme miedo que llegara la hora de terminar la última clase. Hasta que, llegó un punto, en el que tuve que contárselo a mis padres para que tomaran cartas en el asunto".

Finalmente, Sara Sálamo termina su post haciendo una llamada a la reivindicación, para intentar que el acoso a las mujeres termine: "Escribo esto porque estoy INDIGNADA. Porque no puedo soportar que, por que seamos mujeres, tengamos que soportar ciertas cosas. Que tengamos que bajar la cabeza cada día, para no tener conflictos, por miedo a que esa persona pueda hacerte algo peor de lo que ya te está haciendo. Estoy harta de tener miedo si voy por ciertas zonas, a ciertas horas. Estoy asqueada de las pocas medidas que se toman contra esta LACRA".

Seguro que también te interesa...

Sara Sálamo e Isco Alarcón adelantan San Valentín con esta foto

Sara Sálamo explota contra los que la acusan de un bajón en el rendimiento de Isco

Sara Sálamo: "No soy una WAG, me llamo Sara"

¿Sabías que Sara Sálamo es Capricornio? Consulta su horóscopo?