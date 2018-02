Las vacaciones en el Caribe de Jorge Javier Vázquez con su madre

22 feb 2018

Lo dijo muy claramente ante la audiencia, para que no hubiese rumores como ha pasado en otras ocasiones. Jorge Javier Vázquez, mirando a cámara, dijo que se iba unos días porque, en próximamente, vendrán "curvas" -¿quizás 'Supervivientes 2018' como presentador?-.

Sea como fuere, lo cierto es que no está pasando un buen momento en el terreno sentimental. Y el presentador ha decidido apoyarse en la mujer más importante de su vida, la que nunca le ha fallado: su madre.

Vázquez, que hace unos días decidió disfrutar de la soledad y pasear tranquilo por Lisboa -donde, por cierto, le robaron-, ha volado junto a ella al Caribe. Ayer, hizo una pausa en sus vacaciones para volver a hacer hincapié en que no abandona 'Sálvame' de manera definitiva, sino que está en un paréntesis.

"De 'Sálvame' no me va a quitar nadie ni con agua caliente. Por mucho que te explicas siempre hay titulares que no se ajustan a la realidad. Es desolador", pronunciaba antes de añadir: "Estoy con mi madre en el Caribe".

Una vez aclarado esto en directo, mostraba una imagen de ese relax en el que se ha instalado:

