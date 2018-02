David Bustamante reaparece en televisiÃ³n al lado de Carlos Sobera

15 feb 2018

Desde que apareciera en uno de los primeros programas de 'Operación Triunfo', a principios del mes de diciembre, a David Bustamante no se le ha vuelto a ver en televisión. Pero esta noche regresa a la pequeña pantalla.

Lo hará en el espacio de Telecinco 'Volverte a ver' -el mismo sitio donde vimos a su ex, Paula Echevarría, hace un par de semanas., junto a Carlos Sobera. El presentador ha acudido eta mañana a 'El programa de Ana Rosa' para hablar de la entrega de esta noche y ya ha advertido que, quien quiera saber cómo está su vida privada, no va a encontrarlo allí.

"No le preguntamos por nada que no fuera el motivo de la sorpresa, porque no venía a cuento. Yo vi a David impresionante, está muy bien", eran las palabras de Sobera ante los comentarios de algunos de los colaboradores sobre los rumores de que está sumido en un bache anímico.

"Le lancé unas cuantas pullitas y me respondió bien. Pero sí que creo que debe de volver a cantar", añadía sobre Bustamante un Sobera que también advirtió que el cántabro no es el único invitado de la noche, que también se sentará en su sofá Jorge Javier Vázquez.

Es cierto que el espacio está grabado, pero no menos que esta reaparición de Bustamante en la pequeña pantalla llega en medio de su proceso de divorcio de Paula Echevarría y tras haber cancelado un miniconcierto en un hotel de Madrid.

