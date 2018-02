23 feb 2018 Aurelio manzano y anita guerra

Aún siguen conociéndose, pero lo cierto es que, por segundo fin de semana consecutivo, y tras haber cumplido con su entrenamiento con el Málaga Club de Fútbol, Miguel Torres se desplazó el lunes 19 de febrero hasta Madrid y permaneció dos días en la capital. El motivo -una nueva cita con Paula Echevarría- es más que obvio.

La revista Corazón tiene, en exclusiva, las fotos de esa segunda cita. Esta vez, en lugar de verse en el Hotel Villa Magna, eligieron unos apartamentos situados en el centro de la ciudad. Allí, donde se les pudo ver entrando y saliendo, siempre cuidando de hacerlo sin coincidir ambos.

Paula no va a dar explicaciones sobre su vida"

Por el momento es pronto para poner etiquetas. Seguiremos llamándole 'ilusión'. Sobre todo, porque el entorno de Paula, ha sido tajante al ponernos en contacto con ellos: "Paula no se va a pronunciar sobre este tema. No va a decir nada ni ahora ni nunca. Todo el mundo sabe en qué momento está. Ella no va a dar explicaciones sobre su vida, porque nunca lo ha hecho. Lo que se tenga que ver, se verá".

Se verá. De momento, seguiremos viendo -o no, según lo que se cuiden- estas píldoras de sus encuentros fugaces.

