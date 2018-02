Justin Theroux encontró las cartas de Brad Pitt que Jennifer Aniston guardaba

23 feb 2018

El divorcio de Jennifer Aniston y Justin Theroux está dando mucho de qué hablar. Tras confirmar su separación de mutuo acuerdo, los rumores sobre los verdaderos motivos que han provocado el fin de su relación no han dejado de sucederse.

Se ha dicho que Aniston retomó el contacto con Brad Pitt, que Justin quería vivir en Nueva York porque no aguantaba el entorno familiar de Aniston, mientras que ella deseaba permancer en Los Ángeles cerca de los suyos. Ahora, nuevos rumores señalan a Brad Pitt como el verdadero causante de esta separación.

Según apunta 'US Weekly', Aniston conserva con especial cariño un buen número de notas de amor que su ex Pitt le envió cuando eran pareja. Los celos de Theroux al no entender el motivo por el que su mujer guardaba cartas en las que Pitt dedica piropos a la que fue su mujer como "Estás preciosa esta noche" o "ya te echo de menos" podrían haber supuesto un problema en el matrimonio. El actor acostumbraba a dejar mensaje a su esposa en pos-it y parece que Jennifer Aniston se negaba a desprenderse de sus recuerdos.

Justin Theroux no llegó a comprender los motivos por los que su mujer conservaba pedazos de su pasado escritos en pos-it y llegó a la conclusión de que Aniston no había superado el romance de su pasado, una historia de amor que terminó de forma abrupta cuando Brad Pitt inició un affaire con Angelina Jolie.

