Pelayo Díaz, tras el cambio de Gustavo González: "Parece Míster Potato"

26 feb 2018

Gustavo González está decidido a cambiar, no solo físicamente, también de actitud. Así es como lo ha afirmado en 'Cámbiame'. Apoyado y, en parte obligado, por María Lapiedra, el paparazzi ha visitado el conocido programa de Telecinco para darle un giro “necesario” a su imagen.

"Hoy voy a cambiar mi actitud, he sido pasivo y complaciente y creo que ha sido un error porque he alimentado un poco lo que está pasando, no digo que la culpa sea mía… Yo no me siento culpable de lo que está pasando", ha afirmado el colaborador de 'Sálvame' ante Cristina Rodríguez. Sobre todas las supuestas amantes que han ido apareciendo en las últimas semanas, sigue afirmando que es falso: "He estado con pocas mujeres en mi vida, no con 21.000 como dice Belén Esteban y hay muchas que miente".

Como él mismo ha declarado, su divorcio está siendo complicado. Entre lágrimas, Gustavo González ha explicado a la estilista Cristina Rodríguez uno a uno sus tatuajes, símbolo de su familia, también de su exmujer, que jamás borrará.

Tras pasar por las manos de la estilista, las reacciones del resto de colaboradores del programa no se han hecho esperar. María Lapiedra se ha quedado encantada con su nueva imagen, Carlota Corredera ha opinado que se ha quitado 10 años de encima, pero Fiona y Pelayo se han mostrado contrarios. La primera ha tenido la sensación de que le gusta más el Gustavo 'machote' y Pelayo ha afirmado que parecía Míster Potato con las gafas.

