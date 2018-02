Diana Navarro: "Me presenté a 'Gran Hermano' y a 'Operación Triunfo'

27 feb 2018

Su larga trayectoria musical avala su presencia en 'Tu cara me suena', pero Diana Navarro es mucho más que una buena voz. De hecho, durante nuestra charla se muestra como una mujer divertida, nos revela sus intenciones de iniciar un camino como actriz y nos desvela también algunos pasajes desconocidos de su pasado, como los castings que hizo para entrar en el 'reality' y el 'talent show'.

No entró en ninguno de ellos, pero en 'Tu cara me suena' ha logrado estar entre las primeras. En unos días se enfrentará en la final del programa de Antena 3 a los otros cinco finalistas. Lo hará aprovechando su 'vibrato' natural para dar vida a Antonio Molina.

Corazón ¿Cómo está viviendo su paso por 'Tu cara me suena'?

Diana Navarro Muy bien, súper contenta. Tuve una bajada por la gripe, pero estoy muy contenta porque estoy aprendiendo mucho y me lo estoy pasando muy bien. Es una pena que ya solo quede un programa.

C. ¿Cómo se oculta una voz tan peculiar como la suya para poder imitar a alguien?

D.N. Pues trabajando. Trabajo con Bea Guerrero y Teresa Alba del estudio de la voz para no hacerme daño. Porque evidentemente he hecho tesituras desde la de Tina Charles, que yo creo que es lo más agudo que he hecho en mi vida, a María Dolores Pradera, que era más grave.

C. Ahora que se acaba el programa, ¿qué proyectos tiene?

D.N. Estamos ya con el disco nuevo. Sigo formándome como actriz y tengo dos proyectos más que no puedo decir por estas cosas de hacerme la interesante (risas) hay un poco de todo, estoy 'on fire'.

C. ¿Es también televisivo?

D.N. Sí. Será para ir aprendiendo y siempre desde el respeto.

Hubo un ofrecimiento firme de ir a Eurovisión, pero luego no salió"

C. Ha dejado caer que no te importaría empezar una carrera como actriz.

D.N. Yo hice un máster de interpretación para cine y televisión en 2010 y cuando terminé hice un mediometraje que se llamaba ‘Yocasta’. No me considero actriz, porque actriz es Concha Velasco, pero sí he iniciado ese proceso y sigo formándome para ello. De hecho participo en ‘Las pesadillas de Alberto Soto’, que es la ópera prima de Miguel Ángel Almanza. En la película están Macarena Gómez y Juanma Fernández. Es una película muy interesante sobre las consecuencias del acoso escolar.

C. Su nombre sonó mucho de cara a Eurovisión. ¿Llegó a haber algo apalabrado?

D.N. Sí hubo un ofrecimiento en firme, lo que pasa es que luego no salió.

C. ¿Cómo le sentó?

D.N. No me gustó, porque estuvimos trabajando a tope para tener el proyecto, pero si lo decidieron así no pasa nada, tampoco hay drama. Me encantan Amaia y Alfred, ojalá la gente los cuide porque son muy y jóvenes y son talentazos y ya sabéis como somos, que ahora todo el mundo dice: "¡Qué bien!". Y luego si las criaturas no quedan bien, ¿qué? Pues hay que decir "qué bien" también, porque son muy buenos.

C. ¿Con esto queda descartado ir a Eurovisión en un futuro?

D.N. Yo estoy en un momento de mi vida, que tú me dices: "Mira un burro volando". Y yo digo: "Pues puede ser". Yo no digo de esta agua no beberé, jamás.

C. ¿Se podrá escuchar alguna vez su canción?

D.N. Claro.

C. ¿Sabremos cuál es?

D.N. Pues yo creo que no, me lo voy a guardar . Porque es que yo lo cuento todo (risas).

Deseo mucha suerte a Alfred y Amaia. Ojalá ganen"

C. ¿Estará metido en el próximo disco?

D.N. Yo creo que sí. De todas formas, cuando lo escuchéis yo creo que diréis: "Esto es el eurovisivo".

C. ¿Qué opina de 'Tu canción', el tema de Alfred y Amaia?

D.N. Me parece preciosa, una canción maravillosa. El autor, que fíjate qué talentazo este niño, es un ejemplo de que si sigues trabajando y es tu destino, llegas. Y ellos la cantan, yo no sé… es magia. Desde que hicieron la canción del musical, ‘City of Stars’. Yo les deseo mucha suerte y ojalá ganen, y si no ganan, que queden en buen lugar. Y si no quedan en buen lugar, que la gente los cuide, porque son muy jóvenes y muy buenos profesionales.

C. ¿Diana Navarro se hubiera presentado a 'Operación Triunfo'?

D.N. Yo me presenté. Tú no sabes ese episodio de mi carrera (risas). Me presenté al de la primera, yo fui hasta al 'casting' de 'Gran Hermano'.

C. Cuéntenos lo de 'Gran Hermano'.

D.N. Yo canto desde los 9 años, en un grupo de folclore. A los 16 empiezo a presentarme en concursos y tenía la suerte de cantar y seguía cantando. Eso te da dinerillo y puedes costearte las batas de cola y seguir. Pues salió 'Gran Hermano' y yo dije: "Como lo que quiero es cantar, entro en 'GH', estoy allí una semana cocinando, así nadie se pelea conmigo, y yo ya salgo y tengo mi disco". Gracias a Dios no me cogieron, porque imagínate madurar delante de todos los públicos, eso hubiera sido un drama. Y a 'OT'… Yo había otro concurso que se llamaba mi gran día, también de Gestmusic, y estaba súper feliz porque había ganado, pero no tenía discográfica ni nada. Entonces salió 'OT', y mi tía Nani, que todas las cosas de las que se enteraba de cante me llamaba. Y me fui a Granada al 'casting'. Rosa estaba tres personas delante de mí. Yo canté 'Pasa la vida', de Pancho Céspedes y ya me dijeron: "Muchas gracias, ya te llamaremos", y hasta hoy (risas). Que también decía yo gracias a que no me cogieron, no por nada, sino porque pude hacer UN proyecto tan interesante como el que me dio a conocer con sola y que ha hecho que yo siga aquí hoy.

C. Ya que 'Tu cara me suena' comparte productora con 'OT', ¿se lo has dicho a la gente de Gestmusic?

D.N. Sí, se lo dije a Noemí Galera, que me dijo: "No te vi". Y a Raquel, de maquillaje, que le dije: "Tú me maquillaste a mí la primera vez que yo estuve aquí". Y ella no se acordaba

Seguro que también te interesa...

Chenoa: "No fui a 'OT 2017' por un problema de agenda"

La actuación de Anna Simón y Cristina Pedroche como Aitana War

Kiko Rivera se suma al show de 'Tu cara me suena'

Lolita Flores mete la pata y 'mata' a Juan Bau

Miquel Fernández triunfa como George Michael en 'Tu cara me suena

Chenoa se emociona con el mensaje de Pepa Aniorte sobre... ¿Bisbal?

¿Sabías que Diana Navarro es Tauro? Consulta su horóscopo?