Chenoa: "No fui a 'OT 2017' por un problema de agenda"

No ha dejado de lado su faceta como cantante, pero a Chenoa ahora le falta tiempo para llegar a todas partes. Dice que eso, la falta de tiempo es el verdadero motivo por el que no la vimos en Operación Triunfo, pero no huye de las preguntas cuando hablamos sobre Amaia y Alfred, y eso que nos encontramos con ella en pleno plató de Tu cara me suena, donde ejerce como jurado.

Corazón ¿Qué valoración hace de esta edición de Tu cara me suena?

Chenoa Ha sido como una montaña rusa. Ha habido tiempo para que cada uno gane una gala, de que cada uno evolucione y de que cada uno haga una gala mala. Cada uno se ha ganado un 4 y se ha ganado un 12.

C. ¿Cuál es la clave de la química del jurado?

C. Ser amigos fuera. Cuando no nos veis en cámara, juntos somos iguales, somos muy pesados. Cuando no estamos aquí, buscamos un hueco para vernos.

C. Carlos Latre ha confesado que en sus ratos libres se van juntos a un karaoke...

C. ¡Sí! Vamos de karaoke y cantamos 'Sarandonga' y 'Cuando tú vas'. También me voy a comer a casa con la Loli -Lolita- (risas). Nos llevamos muy bien. Hay confianza y es algo que pasa pocas veces. Yo he trabajado con muchos equipos y los he mantenido como compañeros, pero ya sabéis que la palabra 'amigo' la macero muchísimo.

C. Como exconcursante de 'Operación Triunfo', ¿Cómo ha vivido el resurgir del formato? ¿Ha seguido esta edición?

C. No he podido. Lo dije y me sacaron: ‘Chenoa no ve OT’. Pues no, pero ¡porque duermo! No porque no quiera… Poned los titulares bonitos, que no todo lo hago mal.

C. Pero algo habrá visto, ¿no?

C. Pues no tanto. Lo que he visto ha sido por las redes. Sí que me he ido informando porque ponen fragmentos, pero no he hecho un seguimiento.

C. Suponemos que a Amaia sí que la conoce.

C. ¡Hombre, claro! Además de porque va a Eurovisión. Yo creo que ha capturado esa esencia mágica que tiene 'OT'. Es la embajadora de ese resurgir de la ilusión, de la esperanza.

C. Muchos de los concursantes pedían que usted fuera a la Academia.

C. Si lo sé… si es que lo he visto. (Lamenta). Es de esas cosas que me han mandado mis chenoístas. Para mí ha sido imposible. Saqué un libro, hice el doblaje de 'Cavernícola', estoy haciendo un disco, hago 'Zapeando', vengo a 'Tu cara me suena'… ¿Quieres que siga? Ah, ¡Y pongo lavadoras!

C. Se dijo que había podido ir a 'OT' porque tiene un contrato con Antena 3.

C. No, lo que tengo es una agenda llena. Es algo que ha sido compatible, pero que no se ha podido. Dirán que solo hago un programa y que me quedan cinco días en la semana. Sí, pero es que he sacado un libro. Es que voy a hacer el doblaje de una película y estoy haciendo un disco nuevo con productores. Y los lunes hago un programa también. Te lo estoy enseñando, lo estás viendo. El contrato no ha tenido nada que ver.

C. Es que se comentó también que Noemí Galera se lo dijo en la Academia a los concursantes.

C. Pues ella sabrá mejor que yo. ¿Yo que sé? Yo no he hablado… Yo lo puse en Twitter. Y ojo, que yo no contradigo a Noemí, que ella también habrá preguntado.

C. Hablando de Noemí. ¿A usted le gustaría dirigir la Academia de 'OT'?

C. ¡Ouh! (Se sorprende). ¡Ojo! Me parece un papel complicado, con muchos ingredientes. A Noemí la conozco desde el principio, Noe me ha parido. Y lo ha hecho súper bien, aunque no me extraña, eso no lo dudé nunca.

C. ¿Qué consejo le daría a Amaia y Alfred para protegerse de la presión mediática?

C. Ninguno. No hay trucos. Esto hay que vivirlo, hay que gestionarlo y si tienen las herramientas suficientes, rodearse de gente que les pueda ayudar. Pero esto lo tienes que vivir. Vosotros sois medios y sabéis perfectamente qué es lo que funciona en un titular, qué es lo que atrae. Lo más importante de esta carrera es que todo lo que digas te lo van a tergiversar, porque es lo que vende. Es una lástima y a mí me da mucha pena. Hay muchas cosas que he podido decir últimamente y que se han convertido en virales. Es algo que me preguntó Pablo Motos y le dije: "Sí, pero soy consciente y es algo que no es mi problema". Al final, los que vais a tener más problemas sois la prensa porque la gente va a dejar de creer en vuestros titulares.

C. ¿Hay algo en concreto de lo que se ha dicho que le haya molestado?

C. No, al contrario. Lo que he aprendido es a comprender lo vuestro y reírme con lo mío. Pero que yo en casa estoy bien, ¿eh? (risas).

C. ¿Cómo le sentó la imitación que hizo de usted Llácer esta edición?

C. Todo el que intente hacer de alguien merece un respeto. Y si encima es de mí, ya me parto de la risa. Hay gestos míos que no tengo tan en cuenta pero que los exageran mucho. Ese punto de tirar el micro y hacer esas cosas. Pero me da mucha ternura y mucho cariño.

C. ¿Se animaría de nuevo a imitar a alguien?

C. No, soy muy mala imitadora porque soy muy mala para captar esencia. Capto otra cosa que quizá es menos tangible como puede ser la magia de la canción, el arreglo que hay detrás… Soy muy analítica, sobre todo en la parte musical porque es lo que me mola. Pero no capto la esencia de los artistas, a no ser que sea muy mágico. Como el Salvador Sobral, que lo hizo Miquel y para mí es una actuación fundamental en esta edición.

C. ¿Tiene ya nuevos proyectos tras el final de 'Tu cara me suena'?

C. Me estoy reuniendo ya con productores, porque quiero seguir con el leitmotiv de mi carrera que es ‘música’. Eso siempre lo hago con mucho tiempo, no voy a corres ahora para sacarlo en el momento oportuno. No es tanto una estrategia como el hecho de encontrar las canciones que quiero, qué estilo me gustaría hacer…

