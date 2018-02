Marta Sánchez: "Si canto el Himno en la Copa del Rey, me muero"

27 feb 2018

Está feliz y abrumada. El pasado 17 de febrero celebró sus 30 años de carrera con un concierto en el teatro de la Zarzuela. Marta Sánchez sabía que podía resultar emotivo, lo que nunca pensó fue que la decisión de cerrar el concierto cantando el Himno Nacional con una letra compuesta por ella misma iba a tener tanta repercusión. Poco después de llevarlo a cabo, el vídeo con su actuación apareció en las redes y se convirtió en viral. Varios políticos, incluyendo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, opinaron sobre su iniciativa.

La coincidencia de este hecho con la crisis catalana ha hecho que algunos la hayan criticado, e incluso tildado de oportunista, pero la cantante lo niega por completo: compuso la letra durante el tiempo que vivió en Miami, por lo que fue hace más de un año.

Corazón ¿Esperaba tanta repercusión cuando decidió cantar el Himno?

Marta Sánchez No, no me esperaba esto. Jamás pensé que se pudiera liar una tan gorda. Ni en mis mejores sueños.

C. Imaginamos que estará desbordada por el impacto de su actuación.

M.S. Todavía lo estoy digiriendo. He recibido un montón de mensajes de felicitaciones… Es alucinante. Mi WhatsApp está echando humo.

C. La letra la compuso hace un tiempo en Miami.

M.S. Sí. La idea surgió hace ya más de un año, pero lo aparqué porque no me atrevía. Después surgió este concierto y cuando estaba cerrando el repertorio, volví a retomar la idea de acabar la letra y cerrar el concierto con el Himno. Pero jamás pensé que iba a pasar esto.

Amo a mi país y lo he amado aún más en la distancia"

C. No sé si sabe que están proponiendo que cante el Himno en la Copa del Rey.

M.S. Si pasara eso, yo me muero, me derrito. Os quedáis sin mí porque me muero.

C. ¿Oiremos esta versión en un disco?

M.S. No lo sé aún, hay que pedir permiso, porque es Patrimonio Nacional. El Himno está protegido, así que a ver si me dejan desprotegerlo un poco y meterle la letra. Ojalá, Dios quiera, pero me sentiría halagada.

C. ¿Se considera usted una mujer patriota?

M.S. Yo amo mi país y lo he amado más todavía en la distancia. Creo que es el mejor del mundo y he vivido en varios. No hay nada como España y Mercadona.

C. ¿Ha llegado el momento de sentirnos orgullosos?

M.S. Quiero que esto una y que todo el mundo se sienta feliz. Mi intención ha sido hacerlo más bonito, más melódico y más cercano, porque la letra estaba demasiado antigua y rancia. Sé que han dicho que es un poco cursi, pero no ha sido para nada mi intención. Quería hacer una letra de amor y sentimientos, llevar los rayos de sol por todas partes, que es lo que dice mi letra.

